В рамках СОУ "Щит Союза-2019" военнослужащие двух стран провели массовую заправку танков в полевых условиях

ЦАМТО, 18 сентября. В Нижегородской области на полигоне "Мулино" в рамках совместных оперативных учений "Щит Союза-2019" военнослужащие Российской Федерации и Республики Беларусь провели массовую заправку танков.

В ходе проведения заправки более 240 тыс. литров топлива перекачали из мобильных цистерн в баки танков Т-72Б3 и Т-80 ВС России и Белоруссии.

Для организации такой заправки из района дислокации вышло более 100 ед. бронетехники. Основной задачей тренировки стала отработка единовременной заправки бронетехники на марше. Подразделения горюче-смазочных материалов развернули около 30 рукавов автоматизированных топливозаправочных комплексов АТЗ-10.

Заправка одного танка до полного бака заняла не более 5 мин., что позволило оперативно продолжить движение бронетехники на марше. Всего в тренировке приняло участие более 600 военнослужащих и более 200 ед. военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Западного военного округа.