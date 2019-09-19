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19.09.2019
ЦАМТО

ВВС Израиля получили очередную пару истребителей F-35I "Адир"

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Источник изображения: Фото: iaf.org.il

ЦАМТО, 18 сентября. По информации командования ВВС Израиля, 15 сентября на авиабазу "Неватим" прибыла очередная партия из двух истребителей пятого поколения F-35I "Адир".

Истребители войдут в боевой состав 140-й эскадрильи "Голден Игл", размещенной на авиабазе "Неватим". Как планируется, через несколько месяцев на авиабазе будет сформирована 116-я эскадрилья, которая станет вторым подразделением ВВС Израиля, оснащенным F-35I "Адир".

По данным источника Jewishpress.com, на текущий момент в рамках подписанного в 2010 году контракта Lockheed Martin поставила ВВС Израиля 18 истребителей. Как планируется, к концу 2019 года на вооружении ВВС Израиля будет состоять 20 ед. F-35I.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2008 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной продаже Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" 25 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой (ОВП) с опционом на дополнительную закупку 50 самолетов версии ОВП или с коротким взлетом и вертикальной посадкой (КВВП), а также связанных с контрактом услуг и оборудования. Полная стоимость закупки на тот момент была оценена в 15,2 млрд. долл.

Заказ на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" первых 19 истребителей F-35A стоимостью 2,75 млрд. долл. МО Израиля разместило в октябре 2010 года. Сборка первого F-35A (F-35I "Адир" в составе ВВС Израиля) началась 7 января 2016 года.

Вторую партию самолетов по экономическим причинам решено было разбить на два транша. 22 февраля 2015 года МО Израиля подписало контракт стоимостью 2,82 млрд. долл., предусматривающий поставку 14 истребителей F-35A, а также сопутствующего оборудования и услуг. Все истребители второй партии предполагается поставить к 2021 году. В конце августа 2017 года было заключено соглашение на покупку дополнительных истребителей "Адир", что увеличило общее количество заказанных Израилем F-35A до 50 ед. Их поставка должна завершиться в 2024 году.

Первая пара F-35I приземлилась на авиабазе "Неватим" 12 декабря 2016 года. В начале декабря 2017 года, после прибытия 9 самолетов, ВВС Израиля объявили о готовности парка F-35I "Адир" к боевому применению.

Пока все поставленные самолеты входят в состав 140-й эскадрильи "Голден Игл", размещенной на авиабазе "Неватим". Планируется, что вторая эскадрилья будет размещена там же. С авиабазы "Неватим" F-35 ВВС Израиля могут без дозаправки выполнять задачи в воздушном пространстве Иордании, Ливана и Сирии, на большей части Египта и Ирака, а также части Саудовской Аравии и Турции. С дозаправкой дальность полета будет ограничена лишь физическими возможностями пилота.

ВВС Израиля оценивают возможность заказа еще 25 истребителей F-35I "Адир" для замены устаревших самолетов, однако также существует вероятность того, что вместо этого Израиль приобретет модернизированную версию истребителей F-15. Предполагается, что окончательное решение будет принято до конца 2019 года.

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