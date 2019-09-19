Американский спецназ поможет прибалтам найти национальную идентичность

НАТО взял верх над Ганзейским союзом

Русофобия, переписывание истории, милитаризация воспринимаются в Прибалтике как проявления национальной идентичности. То, что это смахивает на шизофрению, тамошних политиков не смущает.

Сложности в отношениях c Прибалтикой если и будут, то в самый первый период – от трех до семи лет, пока "не обретем наши новые идентичности, а затем по нашему старому Ганзейскому принципу мы обратим Балтику в море если не дружбы, то бизнеса". После распада СССР так считали многие. Никто не ожидал, что Эстония, Латвия, Литва будут относиться к России, как сейчас, констатирует профессор Санкт-Петербургского государственного университета, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

"Еще лет 20 назад, задолго до августа 2008 года, тем более до Крыма, что нам приводят как примеры, обосновывающие необходимость наращивания военного потенциала, началась ползучая, медленная, но непрерывная милитаризация региона со стороны наших соседей – Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, которые готовились даже не столько к вступлению в НАТО, что выглядело наиболее вероятным, сколько к бряцанию оружием как форме акцентирования своей идентичности после 1991 года", – поясняет Николай Межевич. Самим себе это объясняется как желание выиграть войну, которая якобы была проиграна в 1939-40-м. Здесь, как говорится, логика отдыхает, уходит в ужасе и начинаются совсем иные процессы, иронизирует эксперт.

“Изначально процесс проходил по программе из пяти пунктов, и третий гласил: полная демилитаризация”

Милитаризация региона началась очень давно, соглашается ученый секретарь Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Юрий Зверев, известные событий 2014 года ее лишь интенсифицировали. "Я считаю крайне печальным фактом нарастающее количество войск. Все начиналось с рот, потом пошли батальоны, бригады, а на следующий год запланированы учения по развертыванию американской дивизии. Создаются склады вооружений, боеприпасов, модернизируются аэродромы. В Прибалтике и Польше появляется американский спецназ, о чем недавно написали эстонские журналисты, с удивлением это обнаружив". При этом очень многие в Прибалтике оценивают нынешние события гипертрофированно.

"Крайность первая, что мы живем 21 июня 1941 года и завтра начнется война. Это очевидно не так, и слава Богу. Крайность вторая, что ничего не происходит и все нормально. Но нельзя не заметить нарастающую численность войск. Если не ошибаюсь, сейчас американский контингент в Польше примерно 4500 человек. Общая численность войск других стран НАТО в Польше и Прибалтике порядка десяти тысяч".

Бросается в глаза динамичная милитаризация Европы в целом. Хотя это, отмечает старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им Е.М. Примакова РАН Владимир Оленченко, является нарушением изначально предполагавшегося сценария развития событий. "Если обратиться к истории обретения независимости прибалтийскими республиками в 1991 году, мы найдем достаточно много аргументации о поддержке населения, что был "Балтийский путь", царила эйфория… Но изначально процесс проходил по программе, включавшей всего пять пунктов, третий из которых гласил: полная демилитаризация". Сами по себе Вооруженные Силы государств региона, по мнению эксперта, угрозы для России не представляют, но вхождение лимитрофов в НАТО меняет ситуацию кардинально.

Герман Напольский, корреспондент "ВПК" (Минск)

Газета "Военно-промышленный курьер",