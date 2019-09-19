Украинская "Целина" стала угрозой космическому кораблю США

Советский спутник радиотехнической разведки (РТР) "Космос-1300" и американский надувной космический корабль Genesis II в ближайшее время могут столкнуться, пишет в Twitter компания Bigelow Aerospace.

"Сегодня ВВС [Военно-воздушные силы] США уведомили нас, что есть вероятность 5,6 процента того, что Genesis II через 15 часов столкнется с отслужившим российским спутником "Космос-1300". Хотя это относительно небольшая вероятность, заметно, что низкая околоземная орбита становится все более замусоренной", — говорится в сообщении.

В сентябре из данных трекера N2YO.com следовало, что российский военный спутник-инспектор "Космос-2521" больше не находится на околоземной орбите, поскольку распался на части.

В декабре 2017 года советский военный разведывательный спутник "Космос-1346", также относящийся к серии "Целина-Д", разрушился в небе над Чили, а его фрагменты, вероятно, утонули в Тихом океане.

Надувной космический корабль Genesis 2, разработанный американской компанией Bigelow Aerospace, запущен в июне 2007 года ракетой "Днепр" из позиционного района Домбаровский (Оренбургская область).

Спутник детальной радиотехнической разведки "Космос-1300" серии "Целина-Д", разработанный и произведенный Украинской ССР, запущен в августе 1981 года ракетой "Циклон-3" с космодрома Плесецк.