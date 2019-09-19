Войти
19.09.2019
Lenta.ru

Украинская "Целина" стала угрозой космическому кораблю США

251
0
0
Источник изображения: Фото: @BigelowSpace

Советский спутник радиотехнической разведки (РТР) "Космос-1300" и американский надувной космический корабль Genesis II в ближайшее время могут столкнуться, пишет в Twitter компания Bigelow Aerospace.

"Сегодня ВВС [Военно-воздушные силы] США уведомили нас, что есть вероятность 5,6 процента того, что Genesis II через 15 часов столкнется с отслужившим российским спутником "Космос-1300". Хотя это относительно небольшая вероятность, заметно, что низкая околоземная орбита становится все более замусоренной", — говорится в сообщении.

В сентябре из данных трекера N2YO.com следовало, что российский военный спутник-инспектор "Космос-2521" больше не находится на околоземной орбите, поскольку распался на части.

В декабре 2017 года советский военный разведывательный спутник "Космос-1346", также относящийся к серии "Целина-Д", разрушился в небе над Чили, а его фрагменты, вероятно, утонули в Тихом океане.

Надувной космический корабль Genesis 2, разработанный американской компанией Bigelow Aerospace, запущен в июне 2007 года ракетой "Днепр" из позиционного района Домбаровский (Оренбургская область).

Спутник детальной радиотехнической разведки "Космос-1300" серии "Целина-Д", разработанный и произведенный Украинской ССР, запущен в августе 1981 года ракетой "Циклон-3" с космодрома Плесецк.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Чили
Продукция
C-130
Днепр
Циклон-3
Проекты
Плесецк
Похожие новости
05.12.2016
"Прогресс" подвела третья ступень "Союза"
02.12.2016
Еще в космосе. Как Украина умудряется сохранять статус сверхдержавы
04.03.2014
Как битва советских конструкторов привела к созданию лучшего ракетного двигателя
22.02.2012
Слышен «Рокот» в небе
11.02.2010
Украина поделила с Китаем четвертое место по количеству пусков ракет-носителей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.09 07:32
  • 1
Роскосмос определится с локацией центра подготовки космонавтов в СКФО до конца года
  • 19.09 07:30
  • 14
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 19.09 05:28
  • 58
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 19.09 00:22
  • 57
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 18.09 22:37
  • 1
Так выглядит винтовка будущего
  • 18.09 21:59
  • 47
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 18.09 19:55
  • 19
МИД России осудил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
  • 18.09 19:45
  • 1
Самолет Т-Х получил в ВВС США официальное обозначение Т-7А Red Hawk
  • 18.09 19:16
  • 1
Какие разработки корпорации "Тактическое ракетное вооружение" скрывает фюзеляж Су-57
  • 18.09 18:30
  • 1
На ВАСО собран первый Ил-96-400М
  • 18.09 18:04
  • 6
США решили заменить F-22 и F-35
  • 18.09 17:55
  • 4
Подводный гиперзвук: в США уверены, что "Циркон" превзойдет "Калибр"
  • 18.09 17:43
  • 9
Трамп объявил о существовании американского супероружия
  • 18.09 17:24
  • 13
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше
  • 18.09 17:24
  • 6
Исполнительный директор "Роскосмоса" Крикалев: видео сборки ракет поможет определить, когда допущена ошибка, но не предотвратит аварию