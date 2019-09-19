Россия может предложить арабам "широкую линейку средств борьбы с БЛА"
АО "Рособоронэкспорт" обсудит перспективы поставок в арабские страны современных российских средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), заявил генеральный директор компании Александр Михеев.
"В рамках Dubai Airshow мы не только обсудим с арабскими партнерами ход выполнения действующих контрактов, но также проведем с ними переговоры по новейшим российским средствам борьбы с БЛА, выделив их в самостоятельное направление работы", - сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба "Рособоронэкспорта".
В сообщении также приводятся слова главы "Ростеха" Сергея Чемезова, который заявил о наличии у предприятий госкорпорации широкой линейки средств противодействия беспилотникам.
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2019 пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае.
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