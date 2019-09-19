Турция покажет достижения своего авиапрома

На территории Международного аэропорта Ататюрка в Стамбуле открылся второй Фестиваль авиации и космических технологий Турции - Teknofest. Организаторы масштабного мероприятия - фонд T3 и Министерство промышленности и технологий Турции.

С раннего утра участники начали прибывать на место проведения фестиваля и занимать свои места. Жители и гости Стамбула образовали длинные очереди у входа на площадку авиашоу, передаёт агентство Anadolu.

Вниманию участников и гостей Teknofest представлены военно-транспортные самолёты A400M и C160 ВВС Турции, ударные вертолеты CH-47 и Sikorsky, боевой самолет F42020, учебные самолеты KT1 и T38, патрульный самолет CN-235 MSA, вертолеты жандармерии и полиции.

В рамках фестиваля, который продлится до 22 сентября, будут организованы различные выставки, концертные программы, соревнования и показательные выступления. Гости авиашоу будут проинформированы о деятельности ведущих технологических компаний.

Гости фестиваля смогут наблюдать за авиашоу с участием пилотажных групп Solo Trk и "Турецкие звезды". Свое мастерство в небе над Стамбулом продемонстрируют российские пилоты на Су-30 и Су-35.