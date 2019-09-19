Войти
19.09.2019
Военно-промышленный курьер

Турция покажет достижения своего авиапрома

284
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

На территории Международного аэропорта Ататюрка в Стамбуле открылся второй Фестиваль авиации и космических технологий Турции - Teknofest. Организаторы масштабного мероприятия - фонд T3 и Министерство промышленности и технологий Турции.

С раннего утра участники начали прибывать на место проведения фестиваля и занимать свои места. Жители и гости Стамбула образовали длинные очереди у входа на площадку авиашоу, передаёт агентство Anadolu.

Вниманию участников и гостей Teknofest представлены военно-транспортные самолёты A400M и C160 ВВС Турции, ударные вертолеты CH-47 и Sikorsky, боевой самолет F42020, учебные самолеты KT1 и T38, патрульный самолет CN-235 MSA, вертолеты жандармерии и полиции.

В рамках фестиваля, который продлится до 22 сентября, будут организованы различные выставки, концертные программы, соревнования и показательные выступления. Гости авиашоу будут проинформированы о деятельности ведущих технологических компаний. 

Гости фестиваля смогут наблюдать за авиашоу с участием пилотажных групп Solo Trk и "Турецкие звезды". Свое мастерство в небе над Стамбулом продемонстрируют российские пилоты на Су-30 и Су-35. 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
A400M
CH-47 "Чинук"
CN-235
KT-1
Су-30
Су-35
Компании
Sikorsky Aircraft
Проекты
Военные учения
Похожие новости
15.01.2015
Крылья, сопла и хвосты
02.04.2014
ФИДАЕ-2014: латиноамериканские амбиции
11.08.2010
Невоенный Фарнборо
28.07.2010
Не за покупками
23.07.2008
Военный Фарнборо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.09 07:32
  • 1
Роскосмос определится с локацией центра подготовки космонавтов в СКФО до конца года
  • 19.09 07:30
  • 14
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 19.09 05:28
  • 58
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 19.09 00:22
  • 57
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 18.09 22:37
  • 1
Так выглядит винтовка будущего
  • 18.09 21:59
  • 47
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 18.09 19:55
  • 19
МИД России осудил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
  • 18.09 19:45
  • 1
Самолет Т-Х получил в ВВС США официальное обозначение Т-7А Red Hawk
  • 18.09 19:16
  • 1
Какие разработки корпорации "Тактическое ракетное вооружение" скрывает фюзеляж Су-57
  • 18.09 18:30
  • 1
На ВАСО собран первый Ил-96-400М
  • 18.09 18:04
  • 6
США решили заменить F-22 и F-35
  • 18.09 17:55
  • 4
Подводный гиперзвук: в США уверены, что "Циркон" превзойдет "Калибр"
  • 18.09 17:43
  • 9
Трамп объявил о существовании американского супероружия
  • 18.09 17:24
  • 13
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше
  • 18.09 17:24
  • 6
Исполнительный директор "Роскосмоса" Крикалев: видео сборки ракет поможет определить, когда допущена ошибка, но не предотвратит аварию