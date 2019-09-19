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19.09.2019
Военно-промышленный курьер

"Россияне и израильтяне - одна семья с общей историей" - Путин

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал россиян и израильтян одной семьей с общей историей.

Это заявление российский лидер сделал в ходе выступления на конгрессе всемирного фонда "Керен ха-йесод" в Москве, пишет изральский портал vesty.co.il.

"Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая общая семья. Я говорю без всякого преувеличения. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля живут в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством", - отметил глава государства, подчеркнув, что народы двух стран объединяют "общие и часто трагические страницы истории".

Путин отметил, что "Керен ха-йесод" много делает для сохранения исторической правды о Второй мировой войне, тема которой важна как для россиян, так и для израильтян.

"Керен ха-йесод" - организация, которая занимается сбором пожертвований в пользу Израиля. Её филиалы действуют в 45 странах мира, в том числе и в России. Фонд учрежден на Всемирном сионистском конгрессе, проходившем с 7 по 24 июля 1920 года.

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Страны
Израиль
Россия
Персоны
Путин Владимир
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