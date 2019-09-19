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19.09.2019
Интерфакс-АВН

Саудовская Аравия присоединилась к коалиции США для защиты судоходства

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King Abdul-Aziz Naval Base in Jubail
Военно-морская база ВМС Саудовской Аравии (King Abdul-Aziz Naval Base in Jubail).
Источник изображения: wikipedia.org

Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия после нападения на ее нефтяные объекты присоединяется к возглавляемой США коалиции для обеспечения безопасности морских путей Ближнего Востока, сообщает саудовское информационное агентство SPA со ссылкой на источник в Минобороны страны.

"Присоединение Королевства к этому международному альянсу осуществляется в поддержку региональных и международных усилий по сдерживанию и противодействию угрозам морскому судоходству и глобальной торговле в целях обеспечения глобальной энергетической безопасности и непрерывного притока энергоресурсов в мировую экономику и содействия поддержанию международного мира и безопасности", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что зона действия международной системы морской безопасности охватывает Ормузский, Баб-эль-Мандебский проливы, Оманский и Персидский заливы.

К коалиции уже присоединились Австралия, Бахрейн и Великобритания.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Бахрейн
Великобритания
Оман
Саудовская Аравия
США
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