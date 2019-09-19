Захват острова в Арктике показали на видео

Морская пехота Северного флота провела тренировку по высадке на арктический остров и уничтожению обнаруженной там группы вражеских диверсантов. Видео захвата острова появилось в Сети.

Учения прошли на острове Большевик в архипелаге Новая земля. К клочку суши, на котором еще не растаял прошлогодний лед, приблизились большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога". Первыми на берег ступили боевые пловцы, они выяснили расположение укрепленных огневых точек противника и передали их на большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". Тот огнем 100-миллиметровых орудий подавил точки.

После артподготовки вертолеты высадили на Большевик десант, одновременно к берегу подошли скоростные лодки с передовой группой морской пехоты. Она закрепилась на берегу, обеспечив работу десантных кораблей с основными силами. БДК подошли к береговой черте, откинули носовые аппарели и из трюмов на остров, стреляя на ходу, пошли БТРы.

- БПК "Александр Отраковский" и "Кондопога" впервые в истории отработали подход к побережью острова Большевик и выгрузку боевой техники способом на упор. После выхода из твиндека экипажи БТР-82А отработали технику ведения маневренного боя, преследование, блокировку и уничтожение условного противника, - рассказали в Минобороны РФ.

Завершив учения, боевая техника вернулась на корабли, группировка взяла курс на остров Уединения в Карском море.

Антон Валагин