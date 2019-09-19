"Курганприбор" планирует начать производство новых кумулятивных гранат в 2020 году

Ранее они были представлены на форуме "Армия-2019"

ТАСС, 18 сентября. НПО "Курганприбор" планирует организовать серийное производство новых кумулятивных гранат собственной разработки для гранатометов в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров компании Сергей Муратов.

"С 2020 года мы планируем запуск серийного производства", - сказал Муратов в ответ на вопрос о том, когда начнется серийное производство новых гранат, которые были представлены на форуме "Армия-2019".

Разработкой гранат для малых калибров ВКО-25 и более мощных ГК-94, которые были представлены предприятием на форуме "Армия-2019", занимался новосибирский Институт прикладной физики, входящий в группу компаний "Курганприбор".

"ГК-94 не имеет осколочных элементов задней полусферы, что позволяет применять ее на малых расстояниях, вплоть до 10 м. Ее максимальная дальность - до 600 м. Граната способна пробивать броню до 200 мм, а бетон до 400 мм", - сообщается на сайте предприятия.

"Курганприбор" является российским предприятием, производящим капсюльные втулки для артиллерийских выстрелов сухопутных войск и военно-морского флота; взрыватели для танковых выстрелов, сухопутной и морской артиллерии, ракетных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов, управляемых и неуправляемых авиационных ракет и авиационного бомбового вооружения.