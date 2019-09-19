США и Белоруссия решили восстановить дипотношения в полном объёме

После более чем 11-летнего перерыва Минск и Вашингтон восстанавливают дипломатические отношения в полном объёме. Напомним, что в 2008 году власти стран понизили уровень дипконтактов до уровня временных поверенных.

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По некоторым данным, инициатором возвращения на свои рабочие места послов выступили Соединённые Штаты Америки. Так, по словам замглавы американского Госдепартамента Дэвида Хэйла, с которым встречался президент Белоруссии Александр Лукашенко, "в американо-белорусских отношениях наступает исторический момент".

Хэйл заявил, что он рад принять участие в обоюдном процессе нормализации отношений в полном объёме.

Напомним, что ранее в Вашингтоне Александра Лукашенко называли "последним диктатором Европы", вводили различного рода санкции против РБ, включая санкции за разгон несогласованных демонстраций. Многие санкционные меры действуют по сей день.

Лукашенко на встрече с Хэйлом отметил, что Минск и Вашингтон сотрудничают в различных сферах, однако "ненормально то, когда в современном мире два государства, которые когда-то воевали на одной стороне против врага, сегодня имеют такие слабые отношения".

Ранее, в мае 2019 года, между Белоруссией и Штатами были подписаны меморандумы, которые открывают варианты сотрудничества по нескольким направлениям, включая взаимодействие Следкома, МВД и пограничного комитета Беларуси с Агентством по борьбе с наркотиками Минюста США.

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По словам Лукашенко, единственный сигнал, который РБ посылает Вашингтону, это нормализация отношений.