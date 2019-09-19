Топ-3 стран – лидеров в системах радиоэлектронной борьбы

"Век России": так описывают на сегодняшний день западные эксперты ситуацию, сложившуюся в сфере радиоэлектронной борьбы. Российская Федерация вырвалась в лидеры как качественно, так и количественно, имея в своем распоряжении широкий спектр систем РЭБ, способных оказать существенное влияние на ход боя.

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Если бы составлялся рейтинг лучших наземных систем РЭБ, он вышел бы крайне однообразным: все первые строчки в нем занимали бы российские изделия. Лидерство Москвы в этой сфере является неоспоримым. Оно велико настолько, что в 2017 года сухопутные силы Соединенных Штатов провели специальную конференцию, в рамках которой обсуждались способы преодоления возникшего отставания.

"Военное обозрение" решило обозначить тройку лидеров стран, выделяющихся на фоне остальных собственными системами радиоэлектронной войны.

3. США

Как ни странно, США находятся на третьем месте списка. Это связано с тем, что после распада СССР системы РЭБ армии были выведены из ведения сухопутных сил. По сути, основным средством электронного противодействия в руках армии стали системы противодействия подрыва СВУ.

Вернувшись с локальных войн, Пентагон обнаружил, насколько сильно отстал от России и Китая в ряде современных технологий, в частности в сфере производства гиперзвукового оружия – и в сфере РЭБ.

У Соединенных Штатов сегодня нет даже систем дальнего действия для подавления радиосигналов: их страна должна получить до 2023 года. В частности, одной из них должна стать модульная AN/VLQ-12 Duke, представляющая собой мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы EWTV (Electronic Warfare Tactical Vehicle), установленные на шасси БТР International MaxxPro.

Армия Соединенных Штатов на данный момент вынуждена, в основном, пользоваться системами глушения сигналов AN/ULQ-19 (V) (произведены в начале 80-х), находящимися в распоряжении Корпуса морской пехоты. В частности, она способна автоматически обнаруживать и подавлять активность сигнала на любом из 16 предварительно выбранных целевых каналов. Система может быть запрограммирована на сканирование нескольких частот и прерывание неприемлемых передач. В паре с ней идет система РЭБ-поддержки AN/MLQ-36.

Однако количество подобных подразделений ограничено несколькими батальонами: в радиоэлектронной борьбе Пентагон уповает на бортовые системы EA-18 Growler или Compass Call EC-130H ВВС США, и, в первую очередь, развивает именно это направление. В частности, в качестве системы РЭБ будет активно применяться многофункциональный истребитель пятого поколения F-35.

Также в качестве ответных мер Пентагон занимается разработкой систем лазерной связи – на них сложнее воздействовать и информацию, передаваемую по лучу, сложнее перехватить.

2. Китай

Вооруженные силы США ставят Китай на второе по опасности для себя место после России в сфере радиоэлектронной борьбы. Китай старательно копирует российские и американские шаги в этом направлении, при этом привнося в сферу свою специфику.

Страна придает большее значение электронной войне, выделив ее в отельное направление наряду с традиционными военными сферами, такими как воздушные, наземные и морские операции.

Китай слил космические войска, кибервойска и войска радиоэлектронной борьбы в единые Силы стратегической поддержки для того, чтобы наиболее эффективно вести новый тип войны – сетецентрической. Новый род войск сделал упор на типы миссий, (выделив направления разведки, атаки или обороны), а не на место применения.

Подразделения РЭБ КНР регулярно проводят учения по глушению и противодействию помехам.

- отмечается в докладе американских вооруженных сил от 2016 года.

Согласно отчету, китайские системы РЭБ несут "оборудование для подавления множества систем связи и радиолокации, а также спутниковых систем GPS. Они используются на морских и воздушных платформах, а в апреле 2018 года наземные станции глушения были размещены на семи островах в Южно-Китайском море (эти территории оспаривают сразу несколько стран).

Среди прочего, Пекин рассматривает возможность атаки – посредством соединения из 15-20 самолетов – авианосных групп.

Фонд "Джеймстаун", специализирующийся на военной аналитике, отмечает, что публичная информация о системах РЭБ КНР крайне скудна. Даже на брифингах американской армии само вооружение почти не упоминается.

1. Россия

По оценке издания ArmyPress, Россия способна интегрировать элементы кибервойны и РЭБ на тактическом, операционном и стратегическом уровнях.

Источник изображения: topwar.ru

Отмечается наличие в российских вооруженных силах 5 сухопутных бригад радиоэлектронной борьбы, две из которых расположены в Западном военном округе. Также особо подчеркивается, что помимо этих подразделений существуют батальонные и иные соединения, а также средства РЭБ, находящиеся в распоряжении ВМФ и ВКС.

Западные источники отмечают высокую мобильность данных подразделений, способность бригад выступать в качестве сил поддержки для менее крупных подразделений. Особенностью российской стратегии применения войск РЭБ является системность, многоуровневая стратегия, включающая использование средств электронной разведки и кибервойны, а также интеграции средств противовоздушной обороны как части системы.

Отмечается, что на тактическом уровне основу войск РЭБ составляет рота радиоэлектронной борьбы, роту БПЛА и взвод разведывательной поддержки.

Наиболее ярким представителем российских РЭБ можно считать комплекс "Красуха". Он является одной из самых разрекламированных систем такого толка. Он существует в двух видах, "Красуха-2" и "Красуха-4". Отличия заключаются в том, что, работая по схожему принципу, в "двойке" применялось аналоговое оборудование, а в четверке – цифровое. Именно цифровая версия была отправлена для защиты российской авиабазы Хмеймим в Сирии в 2015 году. По словам генерала Рэймонда Томаса, бывшего командующего Сил специальных операций США, Сирия, после прибытия российских РЭБ, стала "самой агрессивной электромагнитной средой в мире"

Информация по комплексу засекречена, но известно, что системы такого типа могут блокировать наземные, воздушные и морские радары на расстоянии до трехсот километров и устанавливать ложные цели. Также он может блокировать различные навигационные системы как пилотируемых, так и беспилотных платформ. Предполагается, что система может выводить из строя бесконтактные предохранители в ракетах и артиллерии или блокировать РЛС S-, X- и Ku-диапазона, включая РЛС для обнаружения артиллерии и противовоздушной обороны армии США.

Помимо этого, "Красуха" и ее собратья способны выводить из строя бортовые система предупреждения и контроля, а также радиолокационные ракеты.