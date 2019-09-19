Масштабные учения с летчиками ВВО начались в двух регионах Дальнего Востока

Завершит учения этап боевой стрельбы

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Масштабные летно-тактические учения смешанного авиационного соединения Восточного военного округа (ВВО) начались в двух регионах Дальнего Востока. В нем задействовано до 30 самолетов, за основу взяты действия авиации по уничтожению отрядов боевиков, применяемых в Сирии, сообщила в среду пресс-служба ВВО.

"Летно-тактические задания будут выполнять экипажи самолетов Су-35С, Су-34, Су-24М2, МиГ-31, Су-30СМ и Су-25СМ авиационных полков округа, дислоцированных в Хабаровском и Приморском краях <...> Для проведения летно-тактического учения задействовано до 30 самолетов", - сообщила пресс-служба.

В ходе активной фазы учения летный состав будет совершенствовать свое мастерство в выполнении учебно-боевых задач в составе авиационной группировки. В завершении запланирован этап боевой стрельбы. Особое внимание уделено выполнению новых тактических приемов, основанных на опыте современных конфликтов. Летчики выполнят пуски неуправляемых авиационных ракет и бомбометание по целям, имитирующим скопления живой силы, техники, фортификационных сооружений и различных объектов "неприятеля".