В США оценили ЗРК "Тор" и "Панцирь"

Американское издание The National Interest сравнило российские зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2У" и "Панцирь".

"Торы" поступили на вооружение в 1985 году.

"Быстроту реагирования и оперативность системе "Тор" обеспечивает система прямого вертикального старта, аналогичная той, что имеется на С-300. В контейнерах вертикального пуска хранятся восемь ракет", - отмечает издание.

Позже Россия модернизировала комплексы до версии "Тор-М1", а затем появился и "Тор-М2". У новых вариантов два канала системы наведения, благодаря которым они могли сбивать разнообразные цели.

Коме того, пишет автор материала, "Тор-М2" по некоторым данным может перехватывать одновременно от четырех до 10 целей и даже реактивные снаряды, подобные тем, что используются в израильском "Железном куполе".

Сравнивая "Торы" с "Панцирями" (на вооружении с 2008 года - Ред.), издание отмечает, что у первых более мощная РЛС и маневренные ракеты с вертикальным запуском.

Автор материала указывает: некоторые эксперты заявляют о том, что "Панцири" не проявили себя в Сирии, защищая авиабазу Хмеймим. И поэтому ошибочно предполагают, что "Торы" эффективней, однако этим ЗРК могли поставить более легкие задачи. Кроме того, "Панцири" сбивали очень маленькие беспилотники, которые другие ЗРК перехватить не в состоянии, добавляет издание.

В августе в США сравнили российские стратегические бомбардировщики Ту-160 с американским B-1B.