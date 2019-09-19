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19.09.2019
ТАСС

На Су-57 испытывается новейшая криптозащищенная система связи

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Истребители Су-57
Истребители Су-57.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Как сообщил представитель НПП "Полет" Алексей Ратнер, в системе реализованы специальные виды помехозащиты и помехоустойчивого кодирования с восстановлением информации

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Новейшая версия системы связи и передачи данных ОСНОД (объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания) с повышенной крипто- и помехозащитой проходит госиспытания в составе истребителя пятого поколения Су-57. Об этом рассказал ТАСС начальник научно-технического центра НПП "Полет" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) Алексей Ратнер.

"Сама система ОСНОД разрабатывалась довольно давно и прожила уже несколько поколений. Модификация на Су-57 разрабатывалась именно под этот самолет и сегодня в его составе проходит этап государственных испытаний", - сказал Ратнер.

По словам собеседника, в разработанной в НПП "Полет" системе реализованы специальные виды помехозащиты и помехоустойчивого кодирования с восстановлением информации. "Кроме того, обеспечивается постоянная криптозащита связи, то есть перехват сообщений в этой системе ни к чему не приведет. На сегодня это одна из самых помехозащищенных систем связи", - добавил Ратнер.

Система ОСНОД создавалась в интересах оперативно-тактического звена и предназначена для обеспечения управления в реальном масштабе времени различными видами воздушных судов в ходе наземно-водно-воздушных операций. Терминалы ОСНОД можно установить на самолеты и вертолеты, боевые корабли, наземные мобильные и стационарные объекты.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

В новость были внесены изменения (03:44 мск) - добавлены подробности.

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Россия
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ПАК ФА
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Полёт НПП
Росэлектроника
Проекты
Истребитель 5 поколения
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