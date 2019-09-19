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19.09.2019
ТАСС

Центр Хруничева продолжит переговоры по запускам на "Протонах"

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Ракета-носитель "Протон-М"
Ракета-носитель "Протон-М".
Источник изображения: © Роскосмос/ТАСС

Как сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко, подбором полезной нагрузки и предоставлением средств выведения центра предприятие занимается совместно с Роскосмосом и Главкосмосом

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева продолжит переговоры с потенциальными заказчиками по оказанию пусковых услуг на ракете-носителе "Протон". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Алексей Варочко.

"Работа по взаимодействию с потенциальными заказчиками и заключению новых контрактов на оказание пусковых услуг ведется постоянно", - сказал Варочко в ответ на вопрос, заключаются ли еще контракты на запуск космических аппаратов на "Протоне".

Он уточнил, что подбором полезной нагрузки и предоставлением средств выведения центра предприятие занимается совместно с Роскосмосом и Главкосмосом.

Ранее Алексей Варочко сообщил ТАСС, что Центру им. Хруничева осталось произвести 11 ракет, четыре из которых уже изготавливаются, а еще семь будут готовы в 2020-2021 годах. Эксплуатация этих носителей, сообщил в 2018 году генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, завершится в 2025 году. Все последующие запуски тяжелых аппаратов будут осуществляться на "Ангаре", поскольку она более экологичная.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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