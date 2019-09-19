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19.09.2019
Известия.ru

Тестирование робота "Федора" после полета на МКС завершилось

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Госкорпорация "Роскосмос"

В компании НПО "Андроидная техника" заявили об окончании тестирования робота "Федора" после его возвращения с МКС. Об этом 18 сентября сообщает "РИА Новости" со ссылкой на директора разработчиков Евгения Дудорова.

По его словам, после наземного тестирования специалисты не нашли дефектов, поэтому нареканий к роботу нет. Кроме того, "Федора" тестировали и в автономном режиме, а также проверяли у него каждый датчик и всю систему.

Дудоров также не исключил, что робота снова задействуют в космических миссиях, однако на данный момент об их направленности ничего неизвестно.

Дальнейшая судьба робота решится после совместных совещаний "Роскосмоса", Ракетно-космической корпорации "Энергия" и Центра подготовки космонавтов НПО "Андроидная техника".

"Федор" (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель.

22 августа "Федор" отправился для тестирования на Международную космическую станцию, 7 сентября вернулся на Землю.

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