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19.09.2019
Вестник Мордовии

Ракетное разоружение: Украина уничтожает 188 ракет Р-73 для МиГ-29 и Су-27

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Украинские истребители МиГ-29 и Су-27 лишается значительной части своего ракетного потенциала. Как оказалось, к ноябрю текущего года будут утилизированы 188 управляемых авиационных ракет класса "воздух - воздух" Р-73.

Причем 152 единиц - это Р-73К с радиолокационным неконтактным взрывателем, еще 36 штук - Р-73Л с оптическим лазерным взрывателем. Все изделия начинены взрывчатым веществам окфол.

Оказывается, что данная партия средств поражения исчерпала свои сроки хранения, и их невозможно использовать по назначению.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Ракетные двигатели ПРД-295 будут утилизированы в Шосткинском государственном НИИ химических продуктов.

Документы об объявленном тендере размещены в блоге Дианы Михайловой.

Интересно, но мало кто обратил внимание на данную информацию. Конечно, надо полагать, уничтожаемые Р-73 на Украине - не последние, но 188 штук - значительное количество для небольших и давно уже деградирующих ВВС этой страны. Заменить эти боеприпасы нечем.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
МиГ-29
Су-27
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