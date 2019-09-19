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19.09.2019
Вестник Мордовии

Внутренности "убийцы Арматы" показали в Сети

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

В Сети представили разрез новейшего американского 120-мм бронебойного подкалиберного снаряда M829A4 танка "Абрамс". Его фото разместил в Twitter Red Knight 6, проходящий службу офицером в Fort Benning.

Данный боеприпас имеет сердечник из обедненного урана и обладает повышенными характеристиками по пробитию. В некоторых источниках его прямо называют "убийцей Арматы", при этом уточняют, что бронепробиваемость приближается к 950 мм.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Однако, есть все данные предполагать, что Т-14 все же будет не по зубам M829A4.

Вполне возможно, что благодаря этим снарядам "Абрамсы" еще более уверенно смогут уничтожать старые модификации Т-72, но, встретившись с машинами нового поколения, они будут иметь проблемы. Хотя бы потому что на "Армате" штатно устанавливается комплекс активной защиты, способный перехватывать как раз такие ОБПС.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Кроме того, перспективная российская машина получит еще новую многослойную броню и динамическую защиту, против которых не то что 120-миллиметровые, но и 140- миллиметровые боеприпасы будут бессильны.

Так что, с прозвищем "убийца Арматы" пропагандисты сильно поторопились.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Армата
Т-72
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