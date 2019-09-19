"Грады" на учениях "Центр-2019" уничтожили цели, имитирующие технику условного противника

Учения проходят с 16 по 21 сентября 2019 года под руководством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" в рамках эпизода стратегических учений "Центр-2019" на полигонах Ляур и Самбули в Таджикистане уничтожили цели, имитирующие технику и живую силу условного противника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ, распространенном в среду.

По данным ведомства, в начале эпизода разведывательные беспилотники "Орлан" обнаружили диверсионные группы условного противника, минировавшие маршруты, по которым должны были пройти силы союзников.

"По цифровым каналам связи с беспилотниками были переданы координаты противника на пункт управления огнем артиллерийских подразделений. Расчеты РСЗО "Град" одиночными и групповыми залпами уничтожили цели, имитирующие живую силу и технику "противника", - отмечается в сообщении.

В результате было обеспечено наступление ударных отрядов 201-й военной базы Вооруженных сил РФ и воинских формирований Таджикистана.

Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" проходят с 16 по 21 сентября 2019 года под руководством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Всего в маневрах принимают участие около 128 тыс. военнослужащих, задействовано более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.