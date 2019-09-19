Источник: Рогозин поручил сократить число советников главы РКК "Энергия"

В настоящее время у гендиректора корпорации Николая Севастьянова 14 советников

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса поручил руководству Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" сократить число советников гендиректора предприятия. В настоящее время у главы корпорации Николая Севастьянова 14 советников, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Недавно в РКК "Энергия" приезжал Дмитрий Рогозин, где проводил рабочее совещание. На этом совещании, в частности, обсуждалась оргштатная численность сотрудников предприятия. У гендиректора РКК "Энергия" сейчас 14 советников, чем руководство Роскосмоса было очень недовольно и поручило сократить это количество", - сказал собеседник агентства.

Согласно информации на сайте предприятия, у Севастьянова также восемь заместителей, в том числе три первых заместителя, один из которых - Евгений Микрин - является и генконструктором корпорации. У него в подчинении три заместителя, в том числе руководитель полетом российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьев.

В РКК "Энергия" не прокомментировали предоставленную источником информацию.

В пресс-службе Роскосмоса уточнили ТАСС, что нормализация численности сотрудников, в том числе руководящего состава предприятий, является важным условием развития этих предприятий и ракетно-космической отрасли в целом и относится не только к РКК "Энергия".

"Система нормализации численности сотрудников относится ко всем предприятиям госкорпорации "Роскосмос", - сказали в пресс-службе.