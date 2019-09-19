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19.09.2019
Российская газета

Опубликовано видео полета российских Ту-160 над Балтикой

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Источник изображения: rg.ru

Министерство обороны РФ показало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 ВКС России над Балтикой. На видеокадрах, опубликованных телеканалом "Звезда", можно заметить, что российские самолеты сопровождают истребители других стран.



Напомним, два российских стратегических ракетоносца выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Продолжительность полета - более семи часов. На разных этапах маршрута Ту-160 сопровождали ВВС Бельгии, Финляндии, Дании, Польши и Швеции. После выполнения задания самолеты вернулись на авиабазу.

В российском военном ведомстве отмечают, что полеты Ту-160 прошли в строгом соответствии с международными правилами. Экипажи российской дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также над Тихим океаном.

Ту-160 - стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Это самый крупный и мощный сверхзвуковой самолет. Способен нести крылатые ракеты большой дальности с ядерными боезарядами.

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Дания
Польша
Россия
Финляндия
Швеция
Продукция
Ту-160
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Проекты
Арктика
Ядерный щит
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