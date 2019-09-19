Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает "разрабатывать и развертывать" новые ракетные вооружения, которые нарушают прекративший действовать в августе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он сказал во вторник, 17 сентября, во время своего визита в Багдад.

"Проблема заключается в том, что несколько лет назад Россия приступила к разработке и размещению в Европе ракет средней дальности, обладающих ядерным потенциалом", — цитирует Столтенберга "РИА Новости".

Он отметил, что эти ракеты мобильны и их трудно обнаружить. Также, по словам генсека НАТО, они снижают время предупреждения о любом применении ядерного оружия в вооруженном конфликте. Столтенберг добавил, что все союзники по НАТО поддержали США, когда те объявили, что выйдут из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

"Но Россия не вернулась, они продолжают разрабатывать и развертывать эти новые вооружения, нарушая договор", — заключил он.

18 августа Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км. Пуски прошли впервые после выхода США из ДРСМД. Запуск состоялся на острове Сан-Николас в штате Калифорния. Ракета пролетела более 500 км и поразила условную цель. Как заявили позднее в минобороны США, результаты испытаний "послужат основой для дальнейшего развития ракет средней дальности".

При этом Россия подобные испытания не проводила.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая. В Москве не раз опровергали обвинения в нарушении договора и в ответ решили приостановить выполнение его условий. В результате со 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу по инициативе США.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.