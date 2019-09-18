На ВАСО собран первый Ил-96-400М. Самолет отправляется на покраску. По её окончании новый лайнер будут готовить к испытательным полётам.

Предварительные испытания самолёта должны пройти с ноября 2019-го по январь 2020 года. До мая 2020 года пройдут дополнительные сертификационные испытания, которые в июне должны завершиться выдачей дополнения к сертификату типа — одобрения главного изменения конструкции.

С 2020 по 2023 г. пять новых самолётов должна принять Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Ожидается, что они будут эксплуатироваться на линиях между Москвой и Владивостоком с Хабаровском.

Ил-96-400М разработан на базе транспортной версии "-400Т", поэтому его фюзеляж длиннее на 9,35 м по сравнению с базовым самолётом Ил-96-300 и составляет 63,939 метра. Самолёт оборудуется модульной авионикой Концерна радиоэлектронных технологий, что даёт возможность обеспечить управление лайнером двумя лётчиками вместо трёх в предыдущих версиях Ил-96.

Также самолёт получил и более мощные двигатели: ПС-90А3М вместо ПС-90А. Повысить топливную эффективность самолёта позволит перекомпоновка пассажирского салона. При наличии бизнес-класса вместимость составит 370 мест, а в экономичном варианте — 436.