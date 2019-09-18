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18.09.2019
РИА Новости

Нарышкин рассказал о геополитическом значении создания атомной бомбы в СССР

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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Создание Советским Союзом своей атомной бомбы не позволило Западу переиграть итоги Второй мировой войны и начать новый глобальный конфликт, считает председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Семьдесят лет назад на Семипалатинском полигоне прозвучал взрыв первой советской атомной бомбы. И это послужило наглядным предостережением для союзников Соединенных Штатов Америки от поспешных попыток переиграть итоги Второй мировой войны и ввергнуть мир в пучину очередного глобального конфликта", - сказал Нарышкин в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" на круглом столе по истории сотрудничества разведки и науки в атомном проекте СССР.

США 16 июля 1945 года испытали свой первый атомный заряд, а 6 и 9 августа того года подвергли атомной бомбардировке японские города Хиросиму и Нагасаки. Военно-политическая ситуация для СССР резко менялась в худшую сторону. Тем самым через три месяца после победы в Великой Отечественной войне геополитические преимущества, полученные Советским Союзом, фактически обнулялись, страна вновь оказывалась перед лицом военной угрозы.

Поэтому для ускорения работ по созданию советского атомного оружия требовалось принимать чрезвычайные меры мобилизационного характера. Успешное испытание первого советского атомного заряда РДС-1 состоялось 29 августа 1949 года. По мнению специалистов, то событие стало одним из главных событий в истории России, обеспечившим ее существование в качестве сильной и независимой державы.

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