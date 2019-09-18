Робот "Федор" назвал ранее использовавшийся космонавтами пистолет ТП-82 полезной вещью

Он разработан на Тульском оружейном заводе

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Робот "Федор" (Skybot-850) назвал "полезной вещью" пистолет ТП-82, использовавшийся ранее советскими и российскими космонавтами при полетах на орбиту.

"Один ствол 5,45 мм плюс два ствола 12,5 мм. Это - ТП-82, охотничий неавтоматический трехствольный пистолет, разработан на Тульском оружейном заводе. Ранее входил в состав комплекса СОНАЗ (стрелковое оружие носимого аварийного запаса) советских и российских космонавтов, полезная вещь", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на странице робота в Twitter.

Под сообщением также опубликована фотография пистолета ТП-82 и патронов к нему.

В понедельник в Роскосмосе сообщили, что рассматривают варианты комплектования носимого аварийного запаса для перспективного пилотируемого корабля "Орел", ранее известного как "Федерация". Гендиректор НПП "Звезда", которое занимается сборкой НАЗ, Сергей Поздняков ранее сообщал ТАСС, что со стороны Роскосмоса не было обращений с предложением о возвращении огнестрельного оружия в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов.

Космонавт Олег Кононенко во вторник сообщил, что членам экипажа МКС при возвращении на Землю может понадобиться оружие, которого сейчас нет в их аварийном запасе. "Спускаемый аппарат может совершить посадку в любой части земного шара <...> Возможно, это будут труднопроходимые места, нам понадобится специальный нож, с которым мы будем строить себе укрытие. Возможно, нам нужно оружие, потому что диких животных еще никто не отменял на Земле", - сказал Кононенко во время пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов. Космонавт отметил, что спускаемый аппарат "могут достаточно быстро засечь", но для поиска и эвакуации может потребоваться больше времени.

Сейчас для космических кораблей "Союз" НАЗ включает продуктовый запас, лагерное снаряжение, средства радиосвязи и сигнализации, медикаменты, тепло- и гидрокостюмы и вспомогательные средства, среди которых нитки, страховочный шнур, ремень и прочее. В носимый аварийный запас упаковывается минимальный набор инструментов, материалов, продуктов питания, лекарств и прочего, необходимый для выживания космонавтов в случае нештатной ситуации во время выведения или возвращения на Землю.