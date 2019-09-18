Войти
18.09.2019
ТАСС

Разработчик "Федора" заявил, что робот включается и работает штатно

250
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

По словам Евгения Дудорова, после посадки "Федор" не должен был включаться, потому что в него был заложен цикл, "чтобы он отработал на одной батарее и отключился, для него уже никаких задач не было"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Робот "Федор" (Skybot F-850), находящийся сейчас в РКК "Энергия" после возвращения с Международной космической станции (МКС), включен и работает нормально. Никаких технических или механических проблем с ним нет, сообщил во вторник ТАСС исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота) Евгений Дудоров.

"Робот включается, почему он не должен включаться? Когда он приземлился, его хотели включить, но, скорее всего, у него просто разрядилась батарея, он на одной батарее все время работал, и подумали, что он вообще отключился. А когда его перевезли в РКК "Энергия", мы все включили, все проверили, никаких проблем нет - ни механических, ни электронных", - сказал Дудоров, уточнив, что сейчас робот работает штатно.

По его словам, после посадки "Федор" и не должен был включаться, потому что в него был заложен определенный цикл, "чтобы он отработал на одной батарее и отключился, для него уже никаких задач не было".

В Twitter робот также "прокомментировал" свое состояние. "Я не устал, но отдых необходим даже машинам", - говорится в сообщении.

Робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который летал на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

Испытательный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14", на борту которого вместо экипажа находились "Федор" и грузы, состоялся 22 августа. Стыковка с МКС произошла 27 августа со второй попытки. Во время полета до МКС робот передавал телеметрическую информацию. После стыковки со станцией российские члены ее экипажа провели с ним ряд экспериментов. "Федором" управлял Александр Скворцов с помощью специального костюма-аватара, а Алексей Овчинин контролировал процесс. Робот работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Фёдор
Компании
АТ НПО
МЧС
ФПИ
Энергия РКК
Проекты
МКС
Робот
Союз ПКК
Союз-2 РН
Похожие новости
28.08.2019
Сделано не в России: Рогозин открестился от неудачи Федора
22.08.2019
Робот "Федор" не будет работать автономно во время своего первого полета
05.08.2019
Совет главных конструкторов по российскому сегменту МКС доложил о готовности "Союза МС-14"
26.07.2019
Робот "Федор" полетит на МКС в штатном кресле для космонавта
25.07.2019
Названа дата старта к МКС "Союза" с человекообразным роботом "Федором"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.09 04:55
  • 1
Трамп объявил о существовании американского супероружия
  • 18.09 01:41
  • 7
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 17.09 21:56
  • 1
На Украине начали сборку внедорожников на замену российским УАЗ-469
  • 17.09 21:11
  • 18
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
  • 17.09 20:23
  • 4
Новые возможности: какой вертолетоносец нужен ВМФ России
  • 17.09 19:27
  • 2
МИД России осудил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
  • 17.09 17:50
  • 86
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 17.09 15:46
  • 1
"Тегеран готов к войне": Иран предупредил США
  • 17.09 15:37
  • 2
ПВО Саудовской Аравии не способна противостоять дронам - эксперт
  • 17.09 13:12
  • 18
Атака дронов вынудила Саудовскую Аравию наполовину сократить добычу нефти
  • 17.09 11:12
  • 2
Проспали: американские системы Patriot опозорились в Саудовской Аравии
  • 17.09 09:27
  • 1
Последствия ударов по объектам саудовской нефтяной промышленности
  • 17.09 08:24
  • 3
"Искандеры" ушли от погони с помощью дрона
  • 17.09 08:11
  • 1
The National Interest: Россия спешно закупает дополнительные истребители пятого поколения Су-57
  • 17.09 06:37
  • 12
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21