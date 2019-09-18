Аналоги вертолетоносцев заложены в госпрограмму вооружений РФ до 2027 года

Замминистра промышленности и торговли России Олег Рязанцев рассказал, что в госпрограмму вооружений до 2027 включены корабли, аналогичные вертолетоносцам. Об этом во вторник, 17 сентября, пишет "РИА Новости".

"Создание УДК для ВМФ внесено в госпрограмму вооружений, работа по его созданию ведется в плановом режиме", — отметил он.

11 сентября стало известно, что первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе "Залив" в Керчи в мае 2020 года. Как сообщили источники в кораблестроительной отрасли, водоизмещение УДК составит до 15 тыс. т. Головной корабль планируется сдать флоту до завершения текущей госпрограммы вооружения, то есть до конца 2027 года.

Предполагается, что корабли смогут нести на борту более 10 вертолетов различных классов. Также они получат большую доковую камеру для десантных катеров. Отмечается, что разработка технического проекта находится в финальной стадии. Контракт на постройку УДК будет подписан в ближайшие месяцы.

Завод "Залив" в Керчи имеет место для постройки судов длиной до 300 м и шириной до 50 м, что позволяет строить корабли водоизмещением более 150 тыс. т.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее заявил, что российские судостроители способны строить вертолетоносцы и при наличии интереса зарубежных заказчиков готовы их продавать.

Эксперты также отмечали, что у России есть возможности строить боевые корабли, предназначенные для транспортировки вертолетов и самолетов, которые способнывертикально взлетать и садиться.

В 2011 году "Рособоронэкспорт" заключил контракт с французской DCNS/STX на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью €1,2 млрд. Однако из-за санкций Москва и Париж расторгли договор.