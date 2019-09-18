Министры обороны России и Казахстана обсудили вопросы военного сотрудничества

Министр обороны России Сергей Шойгу и его коллега из Казахстана Нурлан Ермекбаев обсудили перспективы развития сотрудничества военных ведомств двух стран.

"Вооруженные силы наших стран связывает не просто дружба, а стратегическое сотрудничество и союзнические отношения", – сказал Шойгу, сообщается на сайте Минобороны России.

Министр отметил, что эти отношения поддерживаются как на двустороннем уровне, так и на уровне форматов ОДКБ, ШОС, СНГ.

"Помимо этого, мы проводим большое количество мероприятий, которые касаются нашей совместной деятельности, в том числе совместные учения. В настоящий момент началось учение "Центр-2019", которое проходит в том числе на полигонах Казахстана", – добавил Шойгу, напомнив об успешном выступлении команды Казахстана на Армейских международных играх.

Кроме того, глава российского Минобороны упомянул о сотрудничестве двух стран в сфере военного образования.

В свою очередь Нурлан Ермекбаев согласился с оценкой российского министра. "Нас действительно связывают глубокие исторические корни, совместное преодоление трудностей. Россия для нас не просто стратегический партнер, но и союзник, поэтому мы по всему спектру отношений активно двигаемся вперед", – сказал он.

Ермекбаев также предложил обсудить ряд конкретных вопросов, в том числе связанных с нормативно-правовой базой, совместными мероприятиями оперативной и боевой подготовки, военно-техническим сотрудничеством и обучением кадров.

Ранее Минобороны раскрыло план учений "Центр-2019". При этом Сергей Шойгу заявил, что командно-штабные учения "Центр – 2019" не направлены против других стран.

Анастасия Воробьева