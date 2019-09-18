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18.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

США после интереса Эрдогана к Су-57 вновь готовы продавать Турции свои истребители

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Источник изображения: MOD Russia/Global Look Press

США намерены призвать Турцию закупить их продукцию вместо российских Су-35 и Су-57, заявил замглавы Пентагона Джон Руд.

"Это то, в каком направлении мы будем призывать Турцию двигаться – (принимать решение) в пользу вооружений, произведенных США, что принимает в расчет совместимость. Но, конечно, Турция независимая страна, которая может самостоятельно принимать решения. Но мы готовы к партнерству с ними по этому поводу", – заявил Руд, передает РИА "Новости".

Он не уточнил, каким именно будет предложение Вашингтона для Анкары.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском поинтересовался у российского лидера Владимира Путина, летает ли уже истребитель Су-57 и можно ли его приобрести. Позднее стало известно, что Эрдоган в Жуковском проявил интерес и к российскому истребителю МиГ-35.

США требовали от Турции отказаться покупки С-400, а взамен приобрести американские Patriot. После того, как Анкара отказалась, США заявили о прекращении дальнейшего участия Турции в программе F-35.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Patriot ЗРК
МиГ-35
ПАК ФА
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