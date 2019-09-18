США назвали сроки испытаний противоракеты SM-3 для поражения МБР

США проведут в следующем году испытания модернизированной противоракеты SM-3 Block IIA, на которых в качестве цели будет использоваться межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), сообщил замминистра обороны США по политическим вопросам Джон Руд.

"У нас есть планы провести испытание SM-3 Block IIA с поражением МБР в следующем году", – сказал Руд, передает ТАСС.

Ранее успешное испытание модернизированной SM-3 Block IIA прошло в декабре 2018 года, тогда целью была баллистическая ракета средней дальности. Еще одно успешное испытание состоялось в октябре 2018 года.

Однако до этого были две неудачные попытки: в январе 2018 года и в июне 2017 года. По приблизительным данным, эти испытания обошлись Пентагону в 260 млн долларов.

SM-3 Block IIA отличается от предыдущих модификаций увеличенным диаметром корпуса, что позволило установить более мощные двигатели, а также новым носовым обтекателем.

По данным конструкторов, данная модель быстрее разгоняется, летит дальше (до 1 тыс. км) и способна перехватывать БР на высоте до 500 км.

Ранее сообщалось, что США испытали ракету SM-3 в ходе учений НАТО у берегов Шотландии.

Анастасия Воробьева