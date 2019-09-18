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18.09.2019
Интерфакс-АВН

Универсальный десантный корабль начали создавать в России

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Десантный корабль типа «Прибой» на выставке «Армия-2015»
Десантный корабль типа «Прибой» на выставке «Армия-2015».
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Artem Tkachenko /

Санкт-Петербург. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Работы по созданию универсального десантного корабля включены новую госпрограмму вооружения, сообщил журналистам замглавы Минпромторга Олег Рязанцев.

"Создание универсального десантного корабля для ВМФ внесено в госпрограмму вооружений, работа по его созданию ведётся в плановом режиме", - сказал Рязанцев на форуме "Нева-2019".

Универсальный десантный корабль - подкласс десантного корабля, объединяющего в себе большинство функций, необходимых для высадки морского десанта, разных категорий, как личного состава, так и сухопутной и иной техники. Корабли подобного типа начали разрабатываться в США во время Вьетнамской войны. В настоящее время флот США является основным эксплуатантом УДК. Кроме них, подобные корабли имеют на вооружении или строят во Франции, Испании, Японии и некоторых других странах.

В августе прошлого года, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил в интервью "Интерфаксу", что в России вместо "вертолетоносцев в чистом понимании этого слова" будут строить УДК с вертолетным крылом.

В 2011 году Россия и Франция подписали контракт на строительство для российского ВМФ двух вертолетоносцев типа "Мистраль". В 2015 году контракт был расторгнут. После этого на протяжении нескольких лет озвучивались различные сообщения о возможном появлении в составе ВМФ России вертолетоносцев собственной разработки. В частности, занимавший на тот момент должность вице-премьера Дмитрий Рогозин заявлял, что на их разработку и строительство могут быть потрачены средства, которые Россия получила от Франции после срыва контракта на строительство "Мистралей".

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Страны
Вьетнам
Испания
Россия
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Франция
Япония
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Рогозин Дмитрий
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