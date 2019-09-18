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18.09.2019
Газета.ru

"Вооруженное нападение": пограничников РФ атаковали в Японском море

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Северокорейцы напали на российских пограничников в Японском море

Северокорейские моряки совершили вооруженное нападение на российских пограничников в Японском море, заявили в ФСБ. По данным ведомства, рыбаки занимались браконьерством в исключительной экономической зоне России, они атаковали российских военнослужащих во время задержания.

В Японском море экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников, в результате инцидента трое военнослужащих пострадали, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

"Экипажем северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что инцидент произошел в районе банки Кито-Ямато - в исключительной экономической зоне России. Пограничники обнаружили две шхуны КНДР и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством.

Пограничники задержали экипаж одной шхуны, в которой находились более 20 человек. Однако моряки со второй лодки напали на российских военнослужащих. Погрануправление ФСБ приняло решительные меры для пресечения противоправной деятельности.

В итоге сотрудники ведомства задержали экипаж обеих северокорейских шхун, в частности, совершивших нападение на российских пограничников. Теперь сотрудники силовых структур конвоируют лодки с моряками из Северной Кореи в порт Находка.

МИД России вызвал временного поверенного в делах КНДР в России Чин Чжон в связи с ситуацией вокруг задержания северокорейских шхун и нападения на российских пограничников, передает ТАСС.

В то же время в июле произошел инцидент с задержанием российского рыбацкого судна со стороны КНДР. Речь идет о корабле "Сянхайлинь-8", которых был задержан северокорейцами в Японском море. Тогда Пхеньян объяснил задержание моряков нарушением правил въезда и пребывания на территории Северной Кореи.

Компания-судовладелец же заявила, что корабль вошел в некую 50-мильную зону, о существовании которой не знал экипаж. Причем в международных документах о возможности создания такой зоны речи нет. Территориальными водами государства считается акватория в 12 морских милях от берега, а исключительной экономической зоной - в 200 морских миль.

Рыболовецкий траулер вместе с экипажем был отпущен лишь в конце месяца, 300-тонное судно для ловли крабов покинуло северокорейский порт Вонсан спустя 11 дней.

К слову, северокорейские суда не раз заплывали за пределы своих морских границ и попадали на территорию России. Однако обычно подобные инциденты происходят из-за ухудшения погодных условий. В частности, в середине августа российские пограничники спасли более 70 северокорейских рыбаков у берегов Приморья.

Тогда иностранные суда попали в российские воды из-за тайфуна "Кроса", они сильно пострадали и запросили разрешения переждать непогоду близ российского берега. В результате в Ольгинском районе собрались более 200 иностранных судов.

Моряки, спасенные сотрудниками погрануправления ФСБ, были отправлены на родину. К тому же, согласно российскому законодательству, моряки, ставшие жертвой неблагоприятных погодных условий, не являются нарушителями государственной границы.

При этом в конце августа в Японском море произошел инцидент, связанный с военными судами Северной Кореи. Корабль КНДР был обнаружен в исключительной экономической зоне Японии.

Северокорейский катер зашел в мелководную зону Ямамотай в Японском море вместе с грузовым судном под флагом КНДР. Оба корабля были замечены японскими пограничниками в регионе несколько раз, военные заметили на борту катера КНДР трех людей в камуфляжной форме. При этом северокорейские военнослужащие угрожали пограничникам оружием. Однако выстрелов произведено не было.

В службе безопасности на море Японии инцидент связали с незаконным ловом северокорейскими судами в японской экономической зоне, в частности, с промыслом кальмара.

Токио также заявил протест Пхеньяну в связи с инцидентом вокруг обнаружения военного катера КНДР в своей исключительной экономической зоне. По словам генерального секретаря правительства Японии Ёсихидэ Суги, нота была передана через посольство в Пекине.

"Мы считаем, что велика вероятность того, что данные суда принадлежат Северной Корее", - подчеркнул Суга.


Алексей Поплавский

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Страны
Китай
КНДР
Россия
Япония
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