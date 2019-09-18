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18.09.2019
Независимое военное обозрение

Российские средства ПВО поразили цели на высоте 35 км

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Фото сайта mil.ru
Фото сайта mil.ru.

В ходе стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" российские средства ПВО уничтожили цели на высоте 35 километров. "Сегодня в рамках стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" группировка ПВО Центрального военного округа на полигоне Ашулук отражала удар воздушного противника. Боевые расчеты с задачей справились, показали высокую выучку. В состав созданной группировки вошли зенитно-ракетные системы С-400, С-300ПМ, С-300ПС. Всего к отражению удара сегодня привлекалось более 500 военнослужащих и 150 единиц вооружения и военной техники", – заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Юрий Грехов.

Воздушными целями служили ракеты-мишени, которые имитировали ударные беспилотные летательные аппараты, баллистические ракеты, крылатые ракеты и оперативно-тактическую авиацию.

"Это достаточно сложные цели, которые работали на высотах от 50 до 100 метров, это крылатые ракеты, скорость крылатой ракеты 250-300 метров в секунду, наши мишени летели со скоростью 550 метров в секунду. Кроме того, сложная баллистическая цель, которая работала с высоты 35 километров по баллистической траектории", – сказал Грехов.

Помимо вышеизложенного, отрабатывались задачи по осуществлению противовоздушной обороны сухопутных войск силами авиации во взаимодействии с зенитными подразделениями. В рамках все тех же маневров группировка сил ПВО Центрального военного округа отразила воздушный налет условного противника и прикрыла особо важные объекты от авиационного удара на полигоне "Ашулук" в Астраханской области. В ее состав вошли зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", С-300ПС "Волхов М6", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", самолеты истребительной авиации МиГ-31, Су-27, Су-35С и радиотехнические подразделения, оснащенные современными радиолокационными станциями "Небо-М", "Каста", "Подлет".

Боевые расчеты радиотехнических подразделений своевременно обнаружили условного воздушного противника, осуществили выдачу информации на командные пункты, где в автоматизированном режиме были распределены целеуказания огневым средствам поражения. Всего в ходе отражения воздушного нападения условного противника были обнаружены и перехвачены свыше 80 воздушных целей. Отмечается, что в ходе отработки задачи по обеспечению ПВО/ПРО объектов сухопутных войск организаторами учений были применены свыше 30 различных ракет-мишеней, имитирующих самолеты и вертолеты,крылатые ракеты, а также низколетящие, малоразмерные и скоростные цели.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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