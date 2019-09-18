Трамп объявил о существовании американского супероружия

Президент США Дональд Трамп уже неоднократно заявлял о том, что США могут нанести удар по противникам Америки оружием, которое по своей мощности превосходит даже ядерную бомбу, и что Пентагон располагает таким оружием. Последний раз он объявил об этом на торжественном собрании, посвященном памяти жертв терактов, осуществленных боевиками 11 сентября 18 лет назад. На этом мероприятии, проходившем в стенах Пентагона, глава Белого дома произнес речь, в которой предупредил террористов, что они будут уничтожены, если снова нападут на Соединенные Штаты силой, которую США, "никогда не использовали раньше". "Если по какой-либо причине они вернутся в нашу страну, мы отправимся туда, где они находятся, и применим силу, подобную которой Соединенные Штаты никогда раньше не применяли. И я даже не говорю о ядерном оружии. Они никогда не видели ничего подобного тому, что с ними произойдет", – сказал Трамп.

На встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, состоявшейся в Белом доме во второй половине июня, говоря о войне в Афганистане, Трамп заявил журналистам, что он "мог выиграть эту войну за неделю". "Если бы мы хотели воевать в Афганистане и победить, то я мог бы выиграть эту войну за неделю. Но я просто не хочу убить 10 миллионов человек. У меня есть планы по Афганистану, и если бы я захотел выиграть войну, то Афганистан был бы стерт с лица земли. И это возможно. Все может быть закончено буквально за 10 дней. И я не хочу делать это. Я не хочу идти по этому пути". Он также подчеркнул, что речь идет вовсе не о ядерном оружии.

Пока для всех остается загадкой, что за такое чудо-оружие имел в виду Трамп. Ни Белый дом, ни Пентагон никак не прокомментировали заявления своего шефа. Эксперт по контролю ядерных вооружений Джон Вольфсталь (Jon Wolfsthal), бывший специальным помощником бывшего президента Барака Обамы с 2014 по 2017 год, предположил, что Трамп сам не знает, о чем говорит.

В своем недавнем интервью американскому изданию Task & Purpose он заявил, что "ядерное оружие остается самым мощным оружием в военном арсенале США". "Несмотря на то, что мы располагаем огромным арсеналом обычных вооружений и множеством средств доставки, ни одно из них не приблизилось к взрывной или разрушительной силе, сравнимой с нашим ядерным арсеналом", – сказал эксперт. Он также высказал предположение, "что это согласуется с последовательными попытками президента сказать, что все, что он делает, лучше, умнее, сильнее, значительнее, чем то, что делал кто-либо другой, но не основано на каких-либо фактах или оценке реального мира".

В очередной раз услышав заявление Трампа о некотором сверхоружии, которым сегодня якобы владеет Америка, издание Insider тоже задалось целью понять, о чем на самом деле говорил президент, и опросило нескольких ведущих экспертов в области обороны, безопасности и контроля вооружений. Каждый из них мучительно пытался понять, о чем же в действительности говорил нынешний Америки, но ответ так и не был найден.

Директор "Программы нераспространения в Восточной Азии" (East Asia Nonproliferation Program) в институте Мидлбери Джеффри Льюис (Jeffrey Lewis) сказал представителю Insider, что ему ничего не известно о каком-либо новом супероружии, разработанном в Америке. Он подчеркнул, что такие заявления очень похожи на слова Трампа о том, что он может остановить ураган Дориан в Алабаме ядерным взрывом.

Директор проекта по ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен (Hans Kristensen) заметил: "Я точно не знаю, но я сомневаюсь, что он говорил о чем-то специальном, а не просто обо всей огневой мощи американских войск". Эксперт сказал, что "безумно" сравнивать обычное оружие с ядерным. "Обычное оружие, безусловно, может создать много щебня в Афганистане. Но взрывная сила даже самой большой обычной бомбы и близко несравнима с тротиловым эквивалентом самой маленькой ядерной", – заявил ученый.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"