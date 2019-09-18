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18.09.2019
Военное обозрение

Индия провела очередные лётные испытания ракеты Astra "воздух-воздух"

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Индия провела очередные испытания ракеты Astra класса "воздух-воздух", признанные успешными. Запущенная ракета поразила движущуюся воздушную цель. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

Источник изображения: ВВС Индии

Как говорится в сообщении, ракета была запущена с истребителя Су-30МКИ и с "высокой точностью" поразила движущуюся воздушную цель. По словам министра обороны Индии Раджнатха Сингха, испытания ракеты успешно закончены, с чем он и поздравил специалистов Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) и ВВС страны.

Ракета Astra класса "воздух-воздух" прошла успешные летные испытания на побережье штата Одиша

- заявили в пресс-службе Минобороны Индии.

Ракета Astra разработана на базе французской ракеты Matra Super 530DР, работы по ее созданию начались еще в 1990 году в инициативном порядке. Министерство обороны Индии присоединилось к работам только в 2004 году и начало финансирование разработки. Сообщалось, что в работах над ракетой принимали участие и китайские специалисты.

Первый удачный пуск с борта Су-30МКИ произошел в мае 2014 года, а в марте 2015 года ракета успешно поразила воздушную цель. По заявлению разработчиков, ракета может стать "одной из лучших в мире" в своем классе. Длина ракеты - 3,8 м, диаметр – 175 мм (с учетом крыльев – 254 мм). Общая масса ракеты 154 кг, в том числе боевая фугасная часть - 15 кг. Взрыватель бесконтактный. Оборудована активной радиолокационной ГСН. Дальность поражения заявлена в 110 км в передней полусфере и 20-25 км вдогон на высотах 15-20 км. Скорость полёта составляет примерно 4750 км/час.

В 2017 году завод Bharat Dynamics Ltd получил заказ на опытную партию из 50 ракет. Теперь же производитель сможет наладить серийное производство ракет.

Заявляется, что начаты работы по созданию ракеты Astra Mk 2 с дальностью действия 300 км.

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Страны
Индия
Китай
Франция
Продукция
Су-30
Су-30МК
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