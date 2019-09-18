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18.09.2019
Интерфакс-АВН

В Белоруссии не будет РСМД - Лукашенко

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Александр Лукашенко. Архивное фото
Александр Лукашенко. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Минск. 17 сентября. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) на территории своей страны в связи с прекращением существования соответствующего международного договора.

"Мы никогда не станем такие ракеты размещать на территории Беларуси для того, чтобы усложнять обстановку - если это не угрожает нашей безопасности", - заявил президент на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом в Минске во вторник. Главу государства цитирует госагентство БелТА.

"Я в свою очередь недавно сказал о том, что мы ни в коем случае не будем инициаторами нехороших дел по разрушению этого договора", - также отметил президент Белоруссии.

Он также отметил, что "недавно появилась обнадеживающая, хорошая информация, связанная с ракетами средней и меньшей дальности". "Нас это волнует, потому что Беларусь является участником договора (о ликвидации РСМД - ИФ). Договор на сегодняшний день практически разрушен, но появились заявления о том, что ни НАТО, ни Россия не собираются размещать в Европе эти ракеты", - сказал Лукашенко.

"Эти два заявления - с Запада и с Востока - убеждают меня в том, что нам не придется в Беларуси прибегать к этим крайним мерам. На это у нас нет ни желания, ни лишних денег", - подчеркнул белорусский лидер.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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