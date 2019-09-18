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18.09.2019
WarSpot

Конвейер истребителей будущего?

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ВВС США могут получить истребитель нового поколения уже через пять лет. Вчера, 16 сентября, портал defensenews.com сообщил о том, что американское военное командование разработало новый подход к постройке перспективных боевых самолётов.

По словам Уилла Ропера, руководителя отдела закупок ВВС США, 1 октября военное командование официально представит новый план, разработанный вместо программы Next Generation Air Dominance (NGAD). Изначально ВВС планировали к 2030 году получить единый истребитель, который заменит на вооружении истребители F-15 и F-22.

Рендер истребителя программы NGAD от Boeing

Источник изображения: defensenews.com

Теперь закупки должны кардинально измениться: в ВВС США намерены вернуться к подходу Century Series. Под этим названием известна серия истребителей-бомбардировщиков и перехватчиков (F-100 — F-106), разработанных в 50-е и 60-е годы прошлого века.

Истребители: F-104 Starfighter, F-100 Super Sabre, F-102 Delta Dagger, F-101 Voodoo и F-105 Thunderchief (по часовой стрелке снизу)

Источник изображения: afhra.af.mil

Ропер называет перспективную серию самолётов Digital Century Series: "Представьте себе, каждые четыре или пять лет будут выпускаться F-200, F-201, F-202, и они будут тайной касательно вооружений и технических характеристик, но известно, что это настоящая программа, и летают настоящие самолёты. И теперь противник должен для себя решать: с чем мы идём в бой? Что мы можем им противопоставить? Насколько он уверен, что его самолёт лучше? Как вы справитесь с угрозой, если не знаете, какие в ней использованы новейшие технологии? Чтобы быть угрозой, всегда нужно иметь новый самолёт".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-104
F-15
F-22
Проекты
Истребитель 5 поколения
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