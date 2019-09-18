Китай в разработках боевых БПЛА опережает Россию

НОАК имеет на вооружении дрон, развивающий скорость значительно выше 3,3 Маха

Во время военного парада в честь 70-летия со дня образования КНР, который пройдет в Пекине 1 октября, ожидается, что НОАК впервые продемонстрирует свой сверхзвуковой беспилотный самолет – разведчик. Об этом сообщает один из ведущих мировых новостных порталов Business insider. На ранее опубликованных в Сети фотографиях, вызвавших дискуссию среди военных экспертов, изображены два типа беспилотных летательных аппаратов ударно-разведывательного назначения (БПЛА): один известен как DR-8 или Wuzhen 8, а второй – под наименованием Lijan – "Sharp Sword".

Предполагается, что DR-8 будет играть ключевую роль в борьбе с ударными авианосными группами ВМС США, в случае возникновения вооруженного конфликта между Китаем и Америкой в Южно-Китайском море или в западной части Тихого океана. Известно, что этот дрон может развивать скорость, значительно превышающую 3 Маха, прочие его характеристики пока держатся в секрете.

Есть информация о том, что DR-8 эксплуатируется уже на протяжении нескольких лет. По неподтвержденным данным, взлетая с территории КНР он способен достигать тихоокеанского побережья Америки и возвращаться обратно. Издание BI утверждает, что конструкторы КНР использовали DR-8 для наблюдения за испытательными полетами противокорабельной ракеты DF-21D и баллистической ракеты DF-26.

Business insider(BI) также информирует, что данные БПЛА запечатлены на фотографиях репетиций парада. Издание обратило внимание на то, что китайский образец внешне очень напоминает американский высотный разведывательный беспилотник Lockheed D-21, который был снят с вооружения еще в 1971 году, поскольку не выдержал конкуренции со спутниками. Этот самолет мог лететь со скорость 3,6 Маха, на высоте до 30 км, на дистанцию до 2 тыс. км. В те времена не было современных технологий, данный БПЛА не управлялся с земли, не мог маневрировать, летел по прямой и в конце пути(перед падением, по другим данным он мог возвращаться на базу, приземлялся, но, повторно никогда не использовался) сбрасывал контейнер с отснятыми фотоматериалами воздушной разведки. В настоящее время 24 таких аппарата находятся на стоянке центра хранения и утилизации ВВС на авиабазе Дэвис-Монтен. Один из образцов D-21 стал в 1966 году трофеем советских военных. Кстати, в военном музее Пекина есть один образец D-21, возможно, что китайцы его добыли сами.

Предполагается, что на том же параде будет представлен беспилотник, чье наименование Lijan переводится на русский язык, как "Острый меч". Он исполнен в виде летающего крыла, с применением стелс технологий. Это ударный аппарат может нести несколько ракет или планирующих авиабомб с лазерным наведением, его максимальная боевая нагрузка составляет 2 т. Кроме того, ожидается, что на параде будут продемонстрированы: гиперзвуковая ракета DF-17, межконтинентальная баллистической ракета с твердотопливным двигателем, способная нести до 10 ядерных боеголовок - DF-41, новая версия стратегического бомбардировщика H-6К, получившая обозначения H-6N и легкий танк Тип 15.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО