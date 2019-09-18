Подтвержден отказ коллектора "Союз МС-11"

Возвращение в июле космического корабля "Союз МС-11" с Международной космической станции (МКС) на Землю действительно сопровождалось нештатной ситуацией, передает РИА Новости заявление космонавта Олега Кононенко.

"Действительно, после отработки тормозного импульса перед входом (корабля) в атмосферу прошло сообщение об отказе одного из коллекторов двигателей ориентации и причаливания", — сказал участник полета.

По его словам, данная "ситуация абсолютно не критичная и не страшная, потому что все системы в корабле резервированы". "Система автоматически перешла на резервный (коллектор), ориентация держалась. Мы вошли в нужной ориентации в атмосферу и сели спокойно. Ситуация не вызвала у нас никакого волнения", — уточнил космонавт.

25 июня в ходе прямой трансляции спуска на Землю капсулы "Союз МС-11", организованной "Роскосмосом" и НАСА, Кононенко сказал, что "прошла общая авария первого коллектора". Данную информацию распространило НАСА, однако "Роскосмос" в такой ситуации увидел лишь "подготовку к использованию (в случае возможного возникновения необходимости) резервного коллектора".

На борту "Союза МС-11" находились, кроме Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.