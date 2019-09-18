Войти
18.09.2019
Lenta.ru

Подтвержден отказ коллектора "Союз МС-11"

258
0
0
Олег Кононенко
Олег Кононенко.
Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Возвращение в июле космического корабля "Союз МС-11" с Международной космической станции (МКС) на Землю действительно сопровождалось нештатной ситуацией, передает РИА Новости заявление космонавта Олега Кононенко.

"Действительно, после отработки тормозного импульса перед входом (корабля) в атмосферу прошло сообщение об отказе одного из коллекторов двигателей ориентации и причаливания", — сказал участник полета.

По его словам, данная "ситуация абсолютно не критичная и не страшная, потому что все системы в корабле резервированы". "Система автоматически перешла на резервный (коллектор), ориентация держалась. Мы вошли в нужной ориентации в атмосферу и сели спокойно. Ситуация не вызвала у нас никакого волнения", — уточнил космонавт.

25 июня в ходе прямой трансляции спуска на Землю капсулы "Союз МС-11", организованной "Роскосмосом" и НАСА, Кононенко сказал, что "прошла общая авария первого коллектора". Данную информацию распространило НАСА, однако "Роскосмос" в такой ситуации увидел лишь "подготовку к использованию (в случае возможного возникновения необходимости) резервного коллектора".

На борту "Союза МС-11" находились, кроме Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
18.03.2019
Долетели со второго раза: "Союз" состыковался с МКС
04.12.2018
Глава НАСА поблагодарил Рогозина в связи с успешным запуском космического корабля "Союз МС-11"
25.10.2018
Глава NASA подтвердил планы по отправке к МКС астронавта на "Союзе"
11.02.2010
Запись программы «Космическая среда» на радио «Голос России» с руководителем Роскосмоса А.Н.Перминовым
01.06.2009
Встреча руководителей космических агентств стран-участников проекта МКС
11.11.2008
Авиакосмическая интеграция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.09 04:55
  • 1
Трамп объявил о существовании американского супероружия
  • 18.09 01:41
  • 7
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 17.09 21:56
  • 1
На Украине начали сборку внедорожников на замену российским УАЗ-469
  • 17.09 21:11
  • 18
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
  • 17.09 20:23
  • 4
Новые возможности: какой вертолетоносец нужен ВМФ России
  • 17.09 19:27
  • 2
МИД России осудил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
  • 17.09 17:50
  • 86
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 17.09 15:46
  • 1
"Тегеран готов к войне": Иран предупредил США
  • 17.09 15:37
  • 2
ПВО Саудовской Аравии не способна противостоять дронам - эксперт
  • 17.09 13:12
  • 18
Атака дронов вынудила Саудовскую Аравию наполовину сократить добычу нефти
  • 17.09 11:12
  • 2
Проспали: американские системы Patriot опозорились в Саудовской Аравии
  • 17.09 09:27
  • 1
Последствия ударов по объектам саудовской нефтяной промышленности
  • 17.09 08:24
  • 3
"Искандеры" ушли от погони с помощью дрона
  • 17.09 08:11
  • 1
The National Interest: Россия спешно закупает дополнительные истребители пятого поколения Су-57
  • 17.09 06:37
  • 12
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21