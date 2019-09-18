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18.09.2019
Российская газета

Наполеоновские планы: Польша готовится к войне с Россией

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Источник изображения: Стрингер/ РИА Новости

В США рассказали, какими силами Польша готовится воевать с Россией.

Издание The National Interest опубликовало статью под заголовком "Не только F-35: у Польши большие планы по подготовке к войне с Россией". Ее автор Себастьен Роблин побеседовал с польским военным аналитиком Кшиштофом Куской и узнал о грандиозных военных планах страны.

Вначале обозреватель напоминает, что в сентябре Госдепартамент США утвердил сделку на 6,5 миллиардов долларов по продаже Польше 32 истребителей пятого поколения F-35A. В контракт входит обучение пилотов и обслуживание самолетов.

Дело осталось за малым, сделку должны одобрить в Конгрессе США.

Но это только вершина айсберга. Сейчас на "оборонку" Варшава тратит 2,1 процента от ВВП страны. На техническую модернизацию с 2017 по 2026 годы власти собираются направить 40 миллиардов долларов. Из них 39 процентов пойдут на закупку нового вооружения.

Однако в настоящий момент, по признанию эксперта, армия Польши выглядят хорошо только на бумаге. Она очень сильно отстала в развитии, и наверстать упущенное стране ограниченными ресурсами будет непросто.

Так что же намерена сделать страна для укрепления своей обороноспособности?

Во-первых, Польша чувствует себя уязвимой для атак оперативно-тактических баллистических ракет и дальнобойной артиллерии, расположенных Калининградской области.

Воздушное пространство над многими польскими аэродромами в теории способны закрыть системы С-400.

Ожидается, что истребители  F-35 преобразят польские ВВС и помогут им справляться с российскими системами воспрещения доступа и маневра.

Правда, здесь аналитик делает важную оговорку. Новые самолеты будут полезны лишь в том случае, если их не уничтожат на земле крылатыми и баллистическими ракетами еще до взлета.

Именно поэтому Польша озаботилась покупкой двух батарей ЗРК Patriot PAC-3.

Сумма сделки - 4,7 миллиарда долларов.

Здесь комплекс переименуют в "Вислу" и оптимизируют таким образом, чтобы он смог отражать атаки баллистических ракет на дальности до 35 километров и на высоте до 24 километров.

Есть у страны и планы по созданию других эшелонов ПРО, но пока непонятно, какое именно оружие для этого использовать. В числе кандидатов американо-израильская ракета SkyCeptor с тепловым самонаведением и единая модульная зенитная ракета CAMM.

Серьезные намерения у Польши относительно артиллерии. Она должна быть способна "нанести ответный удар по российским батареям". В связи с этим у США были закуплены 20 реактивных систем залпового огня M142 HIMARS за 414 миллионов долларов. Они способны запускать как 227-миллиметровые ракеты, так и мелкие кассетные бомбы на десятки километров.

В придачу к ним Польша собирается произвести 120 самоходных гаубиц Krab, представляющие собой гибрид южнокорейского шасси K9 Thunder с башней британской гаубицы AS90M.

Есть у польской армии в арсенале и 120-милиметровые минометы Rak, производящие по восемь выстрелов в минуту.

Одно из слабых мест вооруженных сил Польши - отсутствие разведывательных систем. Кшиштоф Куска сетует, что у страны нет ни спутников, ни самолетов-шпионов, ни беспилотников.

Вся надежда здесь на союзников по НАТО.

Зато Польша раскошелилось на программу кибервойн. Чтобы не отставать от России, ведущей "информационную войну в целях политической дестабилизации", в кибернетическую оборону было вложено 770 миллионов долларов.

Сформировала Польша и добровольческие войска территориальной обороны, состоящее из 21 тысячи бойцов. Они защищают тылы, а в случае конфликта с Россией буду вести партизанскую войну.

Для них было закуплено 180 противотанковых ракет Javelin.

А вот приобретение новых танков Варшава, похоже, не потянула. Вместо этого решили модернизировать старый парк.

Обновлять будут как немецкие Leopard 2, так и советские Т-72. Но Кшиштоф Куска признается, что по своему уровню они не дотянут до российских Т-72Б3.

Не остался без внимания и флот. Пока в распоряжении ВМС две дизель-электрические подводные лодкам "Коббен" 1960-х годов постройки и советская "Варшавянка".

Задача максимум - усилить его настолько, чтобы польские субмарины могли противодействовать российским кораблям и подлодкам в Балтийском море.

Есть планы купить четыре новых субмарины типа "Орка", большую французскую подлодку типа "Скорпен", либо шведскую А26 или немецкую 212CD. Но когда они будут реализованы - неизвестно.

Аналитик не исключает, что вместо флота Польше придется создать сильную и мобильную наземную противокорабельную оборону.

И все же эксперт подчеркивает, что ни системы Patriot, ни системы РСЗО М142 и самолеты F-35 не решат проблему. Все это лишь "куски головоломки".

Вопрос о том, сможет ли Польша провести до конца модернизацию вооруженных сил, остается открытым.


Олег Корякин

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