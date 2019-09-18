Ракеты повсюду: "Корнет" в Алжире ставят на БТР, броневики и пикапы

Российский "Корнет" становится самым распространенным противотанковым комплексом в вооруженных силах Алжира. Этот ПТРК известен своими высокими техническими характеристиками: большой дальностью полета, высокой помехозащищенностью и пробиваемостью.

in algeria anything got wheels we equip it with kornet missiles рџ¤­ pic.twitter.com/0wz2gyUCnh — KAD-GHANI (@kad_ghani) September 14, 2019

Именно в Алжире на имеющиеся в войсках БТР-80 стали первыми устанавливать пусковые установки данных ПТУР. При этом было сохранено основное вооружение: 14,5-мм пулемет КПВТ и 7,62-мм ПКТ. Это позволяет эффективно бороться как с танками, так и с поддерживающей их пехотой.

Аналогичные ракеты начали монтировать и на модернизированные БТР-60ПБ, поступившие в страну еще во времена Советского Союза. Правда, эти бронетранспортеры служат только в качестве самоходных противотанковых установок.

Алжирские военные доработали и французские устаревшие легкие бронеавтомобили AML 90. С них демонтировали башни с 90-мм орудиями и установили боевой модуль с российскими "Корнетами".

Эти ПТРК можно увидеть также на автомобилях Land Rover Defender, на имеющихся в сухопутных войсках модернизированных БМП-2М и бронеавтомобилях ВПК-233136 "Тигр-М".

Алексей Моисеев