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18.09.2019
Российская газета

Ракеты повсюду: "Корнет" в Алжире ставят на БТР, броневики и пикапы

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Источник изображения: rg.ru

Российский "Корнет" становится самым распространенным противотанковым комплексом в вооруженных силах Алжира. Этот ПТРК известен своими высокими техническими характеристиками: большой дальностью полета, высокой помехозащищенностью и пробиваемостью.

Именно в Алжире на имеющиеся в войсках БТР-80 стали первыми устанавливать пусковые установки данных ПТУР. При этом было сохранено основное вооружение: 14,5-мм пулемет КПВТ и 7,62-мм ПКТ. Это позволяет эффективно бороться как с танками, так и с поддерживающей их пехотой.

Аналогичные ракеты начали монтировать и на модернизированные БТР-60ПБ, поступившие в страну еще во времена Советского Союза. Правда, эти бронетранспортеры служат только в качестве самоходных противотанковых установок.

Алжирские военные доработали и французские устаревшие легкие бронеавтомобили AML 90. С них демонтировали башни с 90-мм орудиями и установили боевой модуль с российскими "Корнетами".

Эти ПТРК можно увидеть также на автомобилях Land Rover Defender, на имеющихся в сухопутных войсках модернизированных БМП-2М и бронеавтомобилях ВПК-233136 "Тигр-М".


Алексей Моисеев

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Страны
Алжир
Россия
Франция
Продукция
БМП-2
БМП-2М
БТР-60
БТР-80
Корнет
КПВТ
Тигр-М
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