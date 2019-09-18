В США начали сборку первого лётного образца бомбардировщика В-21

Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman приступила к сборке первого летного образца перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Как сообщает Flightglobal, сборка ведется на 42-м заводе ВВС США в Палмдейле в Калифорнии.

Источник изображения: Northrop Grumman

На 42-м заводе ВВС США в Палмдейле начата сборка первого летного образца бомбардировщика В-21. На этом же заводе ранее собирались бомбардировщики B-2 Spirit. Бомбардировщик проектируется по схеме "летающее крыло", данные о нем засекречены. Точные размеры его пока не раскрываются, но известно, что он будет меньше американского "стратега" В-2 и больше палубного беспилотника проекта UCLASS, длина/размах крыла которых составляет 21/52,4 и 11,6/18,9 метра соответственно.

Корпорация не сообщает, когда летный образец будет готов к испытаниям, но ранее заявлялось, что первый полет В-21 намечен на декабрь 2021 года, когда бомбардировщик перелетит с завода на авиабазу ВВС США "Эдвардс", расположенную в 35 км от аэродрома предприятия. Все летные испытания будут проходить на авиабазе.

Новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider разрабатывается в интересах ВВС США с 2015 года, когда компания Northrop Grumman получила контракт на его создание. Через два года, весной 2017, было объявлено об окончании эскизного проектирования самолета. При этом подчеркивается, что начиная уже с первого летного образца самолет получит системы и программное обеспечение для нанесения ядерных ударов. Однако в первые несколько лет службы самолеты не будут сертифицированы для перевозки и применения стратегического оружия.

В командовании ВВС США ожидают, что первые бомбардировщики B-21 Raider поступят на вооружение в середине 2020-х годов. По имеющейся информации планируется закупка не менее ста новых самолетов, которые постепенно должны заменить устаревающие стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit.