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18.09.2019
ТАСС

Космонавт Кононенко поддержал включение оружия в аварийный запас экипажей

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Олег Кононенко
Олег Кононенко.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Космонавт отметил, что спускаемый аппарат может совершить посадку в любой части земного шара, а диких животных на Земле еще никто не отменял

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 17 сентября. /ТАСС/. Космонавт Олег Кононенко допустил, что членам экипажа МКС при возвращении на Землю может понадобиться оружие, которого сейчас нет в их аварийном запасе.

"Спускаемый аппарат может совершить посадку в любой части земного шара <...> Возможно, это будут труднопроходимые места, нам понадобится специальный нож, с которым мы будем строить себе укрытие. Возможно, нам нужно оружие, потому что диких животных еще никто не отменял на Земле", - сказал Кононенко во вторник во время пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

Космонавт отметил, что спускаемый аппарат "могут достаточно быстро засечь", но для поиска и эвакуации может потребоваться больше времени.

В носимый аварийный запас упаковывается минимальный набор инструментов, материалов, продуктов питания, лекарств и прочего, необходимый для выживания космонавтов в случае нештатной ситуации во время выведения или возвращения на Землю.

В понедельник в Роскосмосе сообщили, что рассматривают варианты комплектования носимого аварийного запаса для перспективного пилотируемого корабля "Орел", ранее известного как "Федерация".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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