Росгвардейцы участвуют во Всероссийских соревнованиях операторов подводных дронов
Команда первого морского отряда Восточного округа Росгвардии принимает участие во всероссийских соревнованиях "Аквароботех 2019" по управлению подводными роботами.
Свое мастерство демонстрируют разработчики морских беспилотников и профессионалы-практики из Росгвардии и других силовых структур России.
Участники состязания проводят подводные поисковые работы, выполняют серию специфических заданий – скоростное развертывание аппаратного комплекса, обнаружение объектов по координатам, классификация "мин", переноска и складирование найденных предметов, сообщает пресс-служба ведомства.
Росгвардейцы на соревнованиях по поиску затопленных объектов выступят со специальным аппаратом "Seamor 300T". По критериям соревнования он относится к категории "А" – роботы, массой до 30 килограммов. Сегодня этот телеуправляемый необитаемый аппарат для использования на глубинах до 300 метров зарекомендовал себя как наиболее эффективный в своем классе. Морские силы ведомства используют этот дрон для разведки, обследования подводных объектов и грунта, обеспечения безопасности спусков водолазов.
Команда ФСВНГ один из фаворитов соревнования. Став призерами прошлогоднего "Аквароботех 2018", в этом году моряки войск правопорядка полны решимости подняться на высшую ступень пьедестала почета.
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