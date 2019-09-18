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18.09.2019
Военно-промышленный курьер

Росгвардейцы участвуют во Всероссийских соревнованиях операторов подводных дронов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Команда первого морского отряда Восточного округа Росгвардии принимает участие во всероссийских соревнованиях "Аквароботех 2019" по управлению подводными роботами.

Свое мастерство демонстрируют разработчики морских беспилотников и профессионалы-практики из Росгвардии и других силовых структур России.

Участники состязания проводят подводные поисковые работы, выполняют серию специфических заданий – скоростное развертывание аппаратного комплекса, обнаружение объектов по координатам, классификация "мин", переноска и складирование найденных предметов, сообщает пресс-служба ведомства. 

Росгвардейцы на соревнованиях по поиску затопленных объектов выступят со специальным аппаратом "Seamor 300T". По критериям соревнования он относится к категории "А" – роботы, массой до 30 килограммов. Сегодня этот телеуправляемый необитаемый аппарат для использования на глубинах до 300 метров зарекомендовал себя как наиболее эффективный в своем классе. Морские силы ведомства используют этот дрон для разведки, обследования подводных объектов и грунта, обеспечения безопасности спусков водолазов.

Команда ФСВНГ один из фаворитов соревнования.  Став призерами прошлогоднего "Аквароботех 2018", в этом году моряки войск правопорядка полны решимости подняться на высшую ступень пьедестала почета. 

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Россия
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Росгвардия
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