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18.09.2019
WarSpot

Так выглядит винтовка будущего

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Источник изображения: warspot.ru

Революция в стрелковом оружии выглядит весьма прозаично. Вчера, 16 сентября, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что компания Textron показала оружие, разработанное в рамках программы NGSW.

Презентация состоялась в рамках конференции Maneuver Warfighter, которая ежегодно проходит на военной базе Форт-Беннинг. На стенде компании Textron были представлены штурмовая винтовка NGSW-R, которая должна заменить семейство автоматов M4, а также пулемёт NGSW-AR, который будет использоваться вместо M249.

Винтовка NGSW-R

Источник изображения: fortbenningphotos.com

Характеристики оружия производитель не разглашает. Известно лишь то, что оно рассчитано на использование телескопических патронов, хотя ранее в военном ведомстве сообщали, что в тендере на перспективное стрелковое оружие будут участвовать модели под классический боеприпас.

Пулемёт NGSW-AR

Источник изображения: fortbenningphotos.com

В Textron указывают, что в разработке перспективного оружия эта компания возглавляет консорциум, в который также входят Heckler & Koch и Olin Winchester. Показанная модель винтовки во многом схожа с демонстрировавшимся ранее прототипом 6.5 CS Carbine.

Телескопические патроны калибра 6,8 мм

Источник изображения: fortbenningphotos.com

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
M249
Компании
Heckler & Koch
Textron
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