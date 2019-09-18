Так выглядит винтовка будущего

Революция в стрелковом оружии выглядит весьма прозаично. Вчера, 16 сентября, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что компания Textron показала оружие, разработанное в рамках программы NGSW.

Презентация состоялась в рамках конференции Maneuver Warfighter, которая ежегодно проходит на военной базе Форт-Беннинг. На стенде компании Textron были представлены штурмовая винтовка NGSW-R, которая должна заменить семейство автоматов M4, а также пулемёт NGSW-AR, который будет использоваться вместо M249.

Винтовка NGSW-R Источник изображения: fortbenningphotos.com

Характеристики оружия производитель не разглашает. Известно лишь то, что оно рассчитано на использование телескопических патронов, хотя ранее в военном ведомстве сообщали, что в тендере на перспективное стрелковое оружие будут участвовать модели под классический боеприпас.

Пулемёт NGSW-AR Источник изображения: fortbenningphotos.com

В Textron указывают, что в разработке перспективного оружия эта компания возглавляет консорциум, в который также входят Heckler & Koch и Olin Winchester. Показанная модель винтовки во многом схожа с демонстрировавшимся ранее прототипом 6.5 CS Carbine.