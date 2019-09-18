Для средств авиации в России создана новая система регистрации полётных данных

Новая система регистрации для самолётов и вертолётов готова к применению на средствах, создаваемых авиастроительными компаниями России. Речь идёт о продукции КРЭТ, которая была разработана специалистами концерна в инициативном порядке.

Источник изображения: КРЭТ

Это МСР-1 - малогабаритная система регистрации с наличием комбинированного регистратора МР-1. В едином корпусе совмещён блок для регистрации информации о полёте, параметрический регистратор, бортовые речевые самописцы. Такой интеграционный подход позволяет снизить как габариты, так и массу системы регистрации данных.

Сертификационные испытания были проведены при использовании МСР-1 на вертолёте Ми-8 (точнее – Ми-8МТВ).

Помимо указанного выше комбинированного малогабаритного регистратора в МСР-1 входит акустический подводный маяк (ПАМ-6к), микрофонное устройство (УМД-3), пульт управления и индикации ПУИ-3. Программное обеспечение МСР-1 может видоизменяться для его использования на абсолютно любых средствах гражданской авиации. Никакого дополнительного "железа".

В отличие от предыдущих версий систем регистрации полётной информации это имеет массу около 5,2 кг. Информационный поток для считывания данных компьютером идёт через шину Ethernet 10BASE-T/100BASE-TХ, скорость передачи данных – 5 Мбайт/с.

Полётная информация получила дополнительную защиту. Упомянутый подводный акустический маяк позволяет в случае нештатной ситуации обнаруживать регистрационную систему с высокой степенью точности.

В авиационных бортовых системах регистрации предыдущего поколения к настоящему моменту успели проявиться немало недостатков. Среди прочего - высокая вероятность потери существенной части данных в случае термического, электромагнитного воздействия. Кроме того, это вероятность утери самих пишущих модулей в том случае, если он оказывается на глубине. А также - усложнённый поиск самописцев, которые не располагаются в едином корпусе с высокой степенью прочности.