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18.09.2019
ЦАМТО

Начались ходовые испытания третьего эсминца класса "Хобарт" ВМС Австралии

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HMAS Hobart
Эсминец HMAS Hobart на ходовых испытаниях.
Источник изображения: navyrecognition.com

ЦАМТО, 17 сентября. Министерство обороны Австралии 16 сентября объявило о начале первого этапа ходовых испытаний третьего эскадренного миноносца ПВО класса "Хобарт", "Cидней", предназначенного для ВМС страны.

Как планируется, в ходе испытаний будут проверены корпус и навигационные системы корабля. За начальным этапом в октябре последует расширенный этап ходовых испытаний с целью проверки боевых систем и средств связи.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2007 года правительство Австралии подписало с ADW Alliance, включающим компании ASC, Raytheon Australia и Организацию по закупкам вооружения и материально-техническому обеспечению МО Австралии (DMO), контракт стоимостью около 8 млрд. австралийских долл. (6,7 млрд. долл. США) на строительство трех эсминцев класса "Хобарт", созданных на базе проекта эскадренного миноносца F-100 испанской компании Navantia.

Постройка головного эскадренного миноносца AWD, (39) "Хобарт", началась в 2010 году. Корабль вошел в боевой состав австралийского флота 23 сентября 2017 года. В октябре 2018 года в состав ВМС Австралии вошел второй корабль серии, (41) "Брисбен".

Закладка киля третьего и последнего эскадренного миноносца класса "Хобарт", "Cидней", состоялась 19 ноября 2015 года. 19 мая 2018 года корабль был спущен на воду. Как планируется, он будет поставлен заказчику в следующем году.

Корабли предназначены для организации противовоздушной обороны морских соединений, расположенных в прибрежных районах мест размещения войск и объектов инфраструктуры, борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника, ведения разведки и наблюдения, а также дальнего эскорта. Новые корабли заменят фрегаты класса "Аделаида" ("Оливер Хазард Перри"). На текущий момент на вооружении ВМС Австралии остаются два корабля этого типа.

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Страны
Австpалия
Испания
Компании
Navantia
Raytheon
Проекты
Oliver Hazard Perry
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