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18.09.2019
Военное обозрение

Forbes: "Циркон" обеспечит преимущество ВМФ РФ над ВМС США и Британии

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Принятие на вооружение Военно-морского флота РФ перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" обеспечит России некоторое стратегическое преимущество над флотами США и Великобритании. Российский флот станет первым в мире, вооружившим свои субмарины гиперзвуковыми ракетами. Об этом пишет Forbes.

Источник изображения: Минобороны РФ

Российские перспективные гиперзвуковые ракеты "Циркон", которыми Россия намерена вооружить свои подводные лодки, обеспечит преимущество ВМФ РФ на ВМС США и Великобритании, так как по сравнению с дозвуковыми "Калибрами", новые ракеты обладают повышенной скоростью и способны поражать различные цели, при этом оставаясь неуязвимыми для средств ПВО противника.

Издание пишет, что первый пуск гиперзвукового "Циркона" намечен на 2020 год и будет произведен с борта новейшей атомной субмарины типа К-561 "Казань", на вооружении которой уже стоят дозвуковые и сверхзвуковые ракеты. Скорость "Циркона", сообщает газета, составляет 8 чисел Маха, а по мнению некоторых экспертов, - даже выше этого. В тоже время, крылатые ракеты Tomahawk, стоящие на вооружении подлодок США и Великобритании, имеют скорость всего около 0,75 Маха.

По мнению автора статьи, российский Военно-морской флот, после событий в Сирии, поменял доктрину применения высокоточного оружия, добавив к приоритетным целям в виде надводных кораблей и авианосцев противника для удара ракетами и наземные объекты. Эксперт делает прогноз, что Россия сделает ставку на ракеты "Циркон" и к 2030 году в составе ВМФ РФ будет не менее 8-ми субмарин-носителей этих ракет, а к 2040 их количество достигнет 17.

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