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18.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Беспилотники создали систему воздушной разведки на учениях "Центр-2019"

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БЛА "Орлан-10"
БЛА "Орлан-10".
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Участники стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" выстроили многоуровневую систему воздушной разведки с помощью беспилотников, сообщили в Минобороны.

"Воздушная группировка беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", "Груша", "Тахион", "Форпост" позволяет непрерывно вести воздушную разведку для выявления и гарантированного уничтожения сил и средств условного противника. Действуя в связке с комплексом разведки управления и связи "Стрелец", оснащенным спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, беспилотные летательные аппараты с высокой степенью эффективности обеспечивают идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, целеуказание и подготовку данных для эффективного применения вооружения", – передает ТАСС сообщение российского военного ведомства.

На тактическом уровне действует оптико-электронный комплекс "Ирония", поставленный на вооружение соединения спецназа ЦВО. Его применение позволяет круглосуточно и в любую погоду вести визуальную разведку и передавать координаты огневым средствам для уничтожения условного противника.

Напомним, ранее о вторник командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России генерал-лейтенант Юрий Грехов рассказал, что российские комплексы ПВО в ходе стратегических учений "Центр-2019" уничтожили цели на высоте 35 километров.



Дмитрий Зубарев

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Страны
Россия
Продукция
Орлан-10
Стрелец
Проекты
БПЛА
Военные учения
ГЛОНАСС
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